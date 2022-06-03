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Сибиряки стали чаще ремонтировать обувь и одежду

  • 03/06/2022, 14:15
новости Сибири
Эксперты констатируют — люди перешли в режим экономии.

Потребительская активность в России была сдержанной. К апрелю–маю ажиотажный спрос исчерпал себя в условиях укрепления рубля. Из-за возросшей неопределенности люди перешли к режиму экономии. В Сибири это сказалось на сегменте одежды и обуви, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

—  Швейные фабрики фиксировали высокий спрос, связанный с приостановлением работы магазинов европейских брендов. Мастерские по ремонту одежды наблюдали рост заказов на 40–50%. Представитель федеральной сети по ремонту обуви сообщил о рекордном росте заказов (в 3 раза), —  говорится в июньском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

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Напомним, ранее директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина рассказывала редакции, что проанализировала статистику по ввозу в Россию трикотажной одежды, ткани и сделала вывод, что для производства аналогичного объема одежды в стране необходимы 1,5 млн швей.

— У нас в стране сформировалось убеждение, что быть рабочим плохо. Но ни одна промышленность не сможет работать без рабочих рук, и прорыв в импортозамещении без кадров невозможен. В Китае, к примеру, целый класс рабочих — и там не стыдно работать на заводе, — подчеркивает Наталья Житина. — На мой взгляд, первоочередной задачей для государства сегодня является изменение отношения общества к работе в промышленности. Технологии для этого есть, и ими нужно воспользоваться, иначе мы просто не выживем ни с какими мерами поддержки — работать будет просто некому.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» содержит обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России, границы которых определены регионами присутствия главных управлений Центрального банка Российской Федерации. Доклад публикуется за неделю до заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Очередное заседание Совета директоров состоится 10 июня. Сейчас ключевая ставка составляет 11% годовых.

Фото pixabay — CJMM

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Экономика цены ремонт бизнес


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