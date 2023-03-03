Восемь человек подали документы на выборы мэра Томска

Аппарат городской думы Томска завершил прием документов от кандидатов, пожелавших участвовать в конкурсе на пост мэра. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на собеседника в гордуме.

— Документы на проверке, по ним готовятся отзывы. 15 марта состоится собрание конкурсной комиссии, где кандидаты представят свои программы. Комиссия, как ожидается, выберет не менее двух из них. После этого на ближайшем очередном собрании депутаты, как ожидается, выберут мэра. Для победы кандидат должен набрать не менее 25 голосов, — отметил собеседник агентства.

Документы подали: депутат Законодательной думы Томской области Максим Лучшев, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

Кандидаты в мэры Томска могли подать документы в думу города с 10 февраля по 3 марта. Кандидаты должны будут представить в ходе своего выступления перед членами комиссии программу по развитию Томска на пять лет.

В 2022 году Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра областного центра. Также было принято новое положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Теперь заниматься избранием будет конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек: 7 от думы Томска и 7 от губернатора Томской области.

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