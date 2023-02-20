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Выборы мэра Новосибирска и Кольцово заменили конкурсом

  • 20/02/2023, 15:25
Автор:
выборы мэра Новосибирска
При этом внятного ответа на вопрос, в чем причина поспешности принятия данного решения, так и не последовало.

Накопились претензии

В ходе февральской сессии Заксобрания области большинство депутатов поддержали изменения законодательства о замене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово на избрание через конкурсные комиссии. Что касается партийных раскладов, то в поддержку официально высказались единороссы и ЛДПР, против — коммунисты и «Новые люди».

— Хочу поблагодарить все фракции, все партии за обсуждение, — обратился перед голосованием председатель Заксобрания Андрей Шимкив к депутатам. — Оно было на всех площадках. Почему два чтения? Чтобы все спекуляции прекратить. Все партии проводили слушания, собеседования. Отработали как надо. Благодарен, что высказали честно свою позицию, за исключением «эсеров» — те «и нашим, и вашим». Бедного колхозника Теплякова сегодня одного на амбразуру бросили, но он — сельский, он выдержит.

Что касается позиции лично Шимкива по данному вопросу, то, как следует из дальнейшей речи спикера, у него накопились претензии к новосибирским градоначальникам.

— Ни одного выборного мэра не спросили за точечную застройку, уж давайте по-честному! — заявил он. — Ни одного выборного мэра не спросили, кто отрезал кусок земли у Заксобрания и дал построить синий дом? А мы сейчас с губернатором с другой стороны вырываем землю под парк Бугакова и так далее! Могу сутки на эту тему говорить.

Несмотря на предшествующую тщательную проработку законопроекта на многих площадках, как показало его обсуждение на сессии, вопросы у депутатов еще остались, причем некоторые из них остались без ответов.

Куда спешим?

Вопрос, почему законопроект необходимо принимать сразу в двух чтениях, неоднократно задавали депутаты-коммунисты. Как уже ранее сообщалось, данный законопроект не затронет глав Новосибирска и Кольцово Анатолия Локтя и Николая Красникова, избранных напрямую до его принятия, — их полномочия сохранятся до конца сроков.

— Насколько я знаю, избирательный закон можно менять не позднее 9 месяцев до выборов, — напомнил коммунист Вадим Агеенко. — Это можно было запросто сделать в 2024 году. К чему такая спешка в 2023?

Этот же вопрос задал и коллега Агеенко по фракции Александр Козлов.

Как пояснил в ответ председатель комитета по законодательству, государственной политике и местному самоуправлению Игорь Умербаев, принятие в двух чтениях с разбросом по времени предусмотрено в случае возможного внесения поправок от депутатов — здесь, что называется, не тот случай.

— Данный законопроект очень простой и вносить какие-то поправки без изменения общей концепции законопроекта невозможно, — сообщал Умербаев. — Поэтому нет необходимости разносить по двум чтениям.

Еще один аргумент против спешки также озвучил Александр Козлов, в начале сессии вообще предложивший снять рассмотрение вопроса с повестки дня. По словам Козлова, в настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся и уже приняты в первом чтении новые изменения федерального законодательства, касающиеся формирования органов местного самоуправления.

— Его (Законопроекта. — Ред) принятие повлечет утрату силы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании которого родилась инициатива, предложенная нам к рассмотрению сегодня, — заявил Козлов. — При принятии федерального законопроекта изменения коснутся и выборов глав муниципальных образований. На основании изложенного и того, что полномочия главы Новосибирска истекают только в следующем году, а главы Кольцово — через два года, предлагаю не спешить. Вопрос серьезный, касается реализации избирательных прав населения.

Тем не менее внятного ответа, почему изменения необходимы, здесь и сейчас так и не последовало.

Советский опыт или недоверие к власти?

Отдельное обсуждение вызвал такой аргумент в поддержку замены выборов конкурсом, как тенденция к снижению электоральной активности.

— Почему выбирает комиссия, а не депутаты? — высказался «родинец» Вячеслав Илюхин. — Может, тогда пусть комиссия и назначает депутатов?

В ответ Андрей Шимкив пояснил, что депутаты всегда входят в конкурсные комиссии там, где предполагается смена главы по данной модели.

— Везде в районах, где проходит назначение глав через комиссию, наши депутаты участвуют, — заявил Шимкив. — Так же будет в Новосибирске и Кольцово. Всегда один-два депутата входят в комиссию.

Спикера поддержал и вице-губернатор Игорь Яковлев.

— Более того, право каждого депутата — заявляться на участие в конкурсе и становиться главой, — дополнил вице-губернатор. — Депутата никто не ограничивает в том, чтобы он стал главой местного самоуправления.

По мнению депутата от КПРФ Якова Новоселова, снижение электоральной активности — следствие, в первую очередь, недоверия граждан к действующей системе власти.

— Попытка принятия такой инициативы — это недоверие жителям, мол, вы ничего не понимаете, кого выбирать, мы вас этого права лишаем, — считает депутат. — Вы предлагаете глухоту к интересам жителей: делай что хочешь и не ответишь перед народом. Это коррупционный потенциал. Десяток депутатов запугать или купить проще, чем обмануть сотни тысяч жителей. У нас и так огромные проблемы с доверием населения. Мы чего с вами хотим — вообще уехать на другую планету? Миллионы жителей с их интересами — отдельно, а группа чиновников, распоряжающихся народным бюджетом, — отдельно: сами назначаем, сами бюджет распределяем, а ты, народ, отойди. Мэр превратится в наемника на службе группировки, неподконтрольного жителям.

О недоверии говорил и Александр Козлов.

— Ссылка на электорат вообще некорректна, — заявил депутат. — Электоральная активность снижается не потому, что прямые или кривые выборы, а потому что есть недоверие к власти. Нам надо работать, чтобы электорат поверил всем ветвям власти — от местного самоуправления до президента РФ.

О том, что в случае принятия данного закона электоральная активность снизится уже на предстоящих в этом году выборах губернатора области, напомнил и Вадим Агеенко.

— Это похоже на выборы при советской власти председателя горисполкома, — напоминает Агеенко. — Их избирали на сессиях из депутатов. Советская система нормально работала. Но даже эту систему вы маленько исказили. Вот создали какую-то комиссию в несколько человек. А она самая коррупционно опасная. Взять можно в комиссию кого угодно. Человек пришел с улицы, сдал экзамен. В советской системе хотя бы избирали из депутатов. Но за депутата хотя бы за своем округе голосовали, его знали.

Участвующий в сессии губернатор области Андрей Травников также прокомментировал законопроект:

— Инициатива своевременна. Откладывать смысла нет. Ничего не поменяется ни за полгода, ни через год.  Согласен, что не нужно забывать советский опыт, он был в большей степени положительный. Практика назначения через подтверждение депутатами руководителей исполкомов — правильная. По сути, мы сейчас рассматриваем ее возвращение. Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то это прерогатива федерального уровня.

По информации правительства Новосибирской области, с 2015 года в муниципалитетах состоялись более 60 конкурсных процедур по избранию глав с участием депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления.

 

Ранее редакция рассказывала, чьи кандидатуры предстоит рассматривать специальной комиссии по выборам главы Бердска.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Депутаты Заксобрания выборы мэра Новосибирска


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