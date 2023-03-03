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Завершено возведение каркаса кампуса Новосибирского госуниверситета

  • 03/03/2023, 15:07
кампус Новосибирского госуниверситета
Специалисты приступают к устройству кровли на всех корпусах

В Новосибирске завершены монолитные работы по возведению железобетонных конструкций четырех зданий первой очереди строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Учебный корпус СУНЦ НГУ предполагает создание самых современных пространств для работы с одаренными школьниками. В досуговом центре будет трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий, а также спортивные залы нескольких типов, школьный музей, класс искусств, медиатека и другие обустроенные пространства для комфортного отдыха школьников. Комплекс общежитий блочного типа будет вмещать 690 мест.

Параллельно специалисты приступают к устройству кровли на всех корпусах. После проведения торгов в перечень выполняемых работ будут включены работы по устройству фасадов и остекления, внутренних инженерных систем и отделке помещений. Первая очередь строительства выполняется на безвозмездные средства благотворителя — основного владельца холдинга «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

Отметим, что завершение строительства учебного корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра СУНЦ НГУ и комплекса студенческих общежитий запланировано на третий квартал 2024 года. Начиная с сентября 2024 года, ученики физико-математической школы при университете будут ходить на занятия в новые корпуса.

Кампус мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области. Он одобрен председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживается Министерством высшего образования и науки РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства (в ценах 2021 года) — более 11 млрд рублей

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определены подрядчики по строительству большинства ФАПов.

Фото с сайта Минобрнауки России

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Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство минобрнауки России кампус мирового уровня НГУ


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