Восьми претендентам отказано в регистрации на довыборы в горсовет Новосибирска

Из 22 претендентов на участие в довыборах в горсовет Новосибирска, прошедших этап выдвижения, по состоянию на 7 ноября зарегистрировано 14 кандидатов. Отказ в регистрации получили восемь человек.

В регистрации отказано обоим претендентам от Новосибирского отделения партии «Яблоко» — Максиму Новикову (выдвигался в округе №49) и Петру Копылову (планировал баллотироваться по округу №40).

— Причина нерегистрации Максима Новикова— недостаточное количество собранных подписей избирателей. Причина отказа Петру — признание комиссией и УМВД «недостоверными» паспортных данных и адресов прописки у почти 20% избирателей, заполнявших эти данные собственноручно, — рассказали в реготделении «Яблока».

Ранее отказ в регистрации получили претенденты от оппозиционной «Коалиции 2020» Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко. Они шли в качестве самовыдвиженцев. По данным Главного управления Минюста России по Новосибирской области, они участвовали в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ организациями.

В итоге, согласно ГАС «Выборы», отказ в регистрации на довыборы в горсовет получили все самовыдвиженцы, кроме заместителя директора ООО «Стройкапиталинвест» Александра Толкачева.

— Кандидатов, независимых от действующих властей, на эти выборы не пропустили. По многим признакам это политически мотивированное решение. Продолжать избирательную кампанию допущены лишь политически стерильные представители парламентских партий, которые не собирали подписи избирателей в поквартирном обходе, и один самовыдвиженец от застройщика, — считают в «Яблоке».

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря. Места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко (в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий.

Ранее редакция сообщала, что на довыборы в горсовет Новосибирска выдвинулись 22 кандидата.