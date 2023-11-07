Концерт тиктокера Xolidayboy могут отменить в Новосибирске

В Новосибирске может отменится концерт тиктокера Xolidayboy запланированный на 25 ноября. Тиктокеру вручили повестку в аэропорту Минеральных Вод.

На сайте лофт-парка «Подземка» указано, что билеты стоят от 1600 рублей. Xolidayboy планировал провести два концерта: сольный и дополнительный. На сольный билеты уже раскуплены.

Пока о отмене концерта официально не сообщалось.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмиклассник из Новосибирска выступил вместе с SHAMANом в Москве.