Восьмиклассник из Новосибирска выступит вместе с SHAMAN’ом в Москве

Ученик 8 класса из Новосибирска выступит на концерте c SHAMAN’ом, запланированном на 4 ноября на ВДНХ в Москве. Праздник будет организован в честь Дня народного единства. Об этом сообщается на странице МАОУ СОШ №215 в ВКонтакте.

Сейчас школьник находится в столице и готовится к выступлению.

На сцену школьник попал благодаря своему таланту, который он проявил на отборе Всероссийского проекта «Хор Первых».

День народного единства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября, начиная с 2005 года. В этот день установлен день воинской славы России. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ[1], 4 ноября является выходным днём.

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