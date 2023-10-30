Лед закатали в асфальт дорожные рабочие под Новосибирском

В социальных сетях набирает популярность видео с инновационным ремонтом дорожного полотна. Очевидец уличил подрядную организацию в некачественной работе. Асфальт укладывали без битума, а в некоторых случаях прямо на лед.

― Город Бердск, улица Первомайская, самая значимая для города должна быть, ведь это первый и основной въезд. Качество выполняемых работ, по моему мнению, низкое, так как без битума на старое грязное основание асфальт не укладывается — потом всё переделывать придётся, и мы опять будем смотреть и страдать, ― написал подписчик в группе «АСТ-54».

Еще одно нарушение мужчина зафиксировал на проспекте Карла Маркса. Там асфальт укладывали прямо на лед.

― Интересно, новейшая технология, разработанная «Стройдор-2015» приведёт всех граждан в чувство — какой первоклассный ремонт они могут сделать с гарантией в 5 лет? ― возмущается сибиряк.

Специалисты отмечают, что подобные работы нарушают установленные нормативы. Такой асфальт вряд ли доживет до весны.