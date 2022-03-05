Восьмилетней девочке с прогрессирующим грудным сколиозом четвертой степени требуются этапные операции

У Сони Кузнецовой врожденная патология формирования костных структур. Когда ей было полгода, родители заметили, что грудная клетка у нее «странно выпирает».

— Мы обратились к ортопеду, который выявил сколиоз, назначил массаж, лечебную гимнастику и плавание. Но все это не помогало, искривление позвоночника усиливалось и быстро достигло самой тяжелой степени. У Сони одно плечо стало ниже другого, она ходила с трудом, теряла равновесие и часто падала, — рассказывает мама Сони Альбина Кузнецова. — В два с половиной года дочку прооперировали – установили на позвоночник специальную металлоконструкцию, которую нужно по мере роста ребенка раздвигать.

Конструкцию и несколько этапных операций-раздвижек помог оплатить Русфонд. Но пока девочка еще растет, нужны операции.

— В настоящий момент Соня уже перенесла семь этапных коррекций, впереди до завершения курса лечения осталось четыре. В результате удастся избежать осложнений и значительно улучшить качество жизни ребенка, говорит Василий Суздалов, травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна.

По данным Русфонда, стоимость операций составляет 555 118 рублей. Семья Сони не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Помогите Соне завершить лечение! — просит Альбина.

Помочь Соне можно по ссылке.