«Трудовая доблесть» уперлась в рекламную конструкцию

Комитет рекламы мэрии Новосибирска до сих пор не расторг договор с ГК «Дизайнмастер» по поводу размещения четырех крупных рекламных конструкций, стоящих кругом на кольце в центре площади Калинина в Заельцовском районе. Напомним, что в этом месте предполагается установка памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и благоустройство самой площади.

Мэр просит прокуратуру помочь демонтировать вывески В случае изъятия участка под муниципальные нужды, обязанность комитета — расторгнуть с нами договор, уведомив об этом за два месяца, — сообщается в ответе «Дизайнмастера» на запрос редакции. — Как только комитет расторгнет договор, мы произведем демонтаж. До настоящего момента по непонятным нам причинам, муниципалитет отказывается расторгать с нами договор. В случае расторжения с нами договора мы добросовестно исполним обязательства и демонтируем конструкции в установленный законодательством срок.

Несколькими днями ранее на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству председатель комитета рекламы мэрии Олег Хорошунов, отвечая на вопросы депутатов о перспективах демонтажа конструкций для последующей установки стелы, сообщил, что затягивание вопроса с демонтажем идет со стороны рекламного оператора. При этом Хорошунов заверил депутатов, что необходимые подготовительные для установки стелы работы будут выполнены в срок.

— В сентябре было совещание у заместителя мэра Анны Терешковой, на котором нам гарантировали до конца года конструкции убрать, — говорит чиновник. — Потом оператор свою позицию изменил. Мы начали процедуру принудительного расторжения через невнесение в схему и компенсацию по установленным законом срокам. Рекламный оператор почему-то решил пойти в суды по этому вопросу. Процесс стал затягиваться. Ситуация очень неприятная, но мы законными методами договор расторгнем, конструкции уберем. С нашей стороны точно не будет остановки этого процесса.

Как поясняют в «Дизайнмастере», в настоящее время действительно в суде рассматривается иск к мэрии, однако к рекламным конструкциям на площади Калинина он никакого отношения не имеет.

Стоит отметить, что в конце недели в ряде анонимных новосибирских телеграм-каналов появилась информация об уходе «Дизайнмастера» с городского рекламного рынка, который авторы канала связали с ситуацией вокруг площади Калинина.

— Дизайнмастер уходит с Новосибирского рынка, — сообщил один из телеграм-каналов (Орфография сохранена. — Ред.). — После ситуации с установкой Стеллы «Город трудовой доблести», в которой рекламный оператор проявил недальновидность, принято решение о его ликвидации в городе Новосибирске.

Рекламный оператор заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Напомним,, по информации мэрии Новосибирска, начало работ по благоустройству территории площади Калинина запланировано на лето 2022 года. На этот же год запланирована и установка памятной стелы. Она представлена в виде четырехгранного штыка высотой 30 м. Конструкция увенчана гербом Новосибирска. На двух гранях штыка — пластинах из нержавеющей стали — нанесены фотографии трудовых будней военной поры, предоставленные музеем города Новосибирска. Нижнее опоясывающее кольцо штыка будет представлено единым экраном, на котором планируется транслировать кинохронику военных лет. Перед стелой разместится камень с текстом указа президента РФ о присвоении Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Вся композиция будет находиться на центральной части площади Калинина.