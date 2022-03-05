«Трудовая доблесть» уперлась в рекламную конструкцию

Комитет рекламы мэрии Новосибирска до сих пор не расторг договор с ГК «Дизайнмастер» по поводу размещения четырех крупных рекламных конструкций, стоящих кругом на кольце в центре площади Калинина в Заельцовском районе. Напомним, что в этом месте предполагается установка памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и благоустройство самой площади.
Несколькими днями ранее на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству председатель комитета рекламы мэрии Олег Хорошунов, отвечая на вопросы депутатов о перспективах демонтажа конструкций для последующей установки стелы, сообщил, что затягивание вопроса с демонтажем идет со стороны рекламного оператора. При этом Хорошунов заверил депутатов, что необходимые подготовительные для установки стелы работы будут выполнены в срок.
— В сентябре было совещание у заместителя мэра Анны Терешковой, на котором нам гарантировали до конца года конструкции убрать, — говорит чиновник. — Потом оператор свою позицию изменил. Мы начали процедуру принудительного расторжения через невнесение в схему и компенсацию по установленным законом срокам. Рекламный оператор почему-то решил пойти в суды по этому вопросу. Процесс стал затягиваться. Ситуация очень неприятная, но мы законными методами договор расторгнем, конструкции уберем. С нашей стороны точно не будет остановки этого процесса.
Как поясняют в «Дизайнмастере», в настоящее время действительно в суде рассматривается иск к мэрии, однако к рекламным конструкциям на площади Калинина он никакого отношения не имеет.
Стоит отметить, что в конце недели в ряде анонимных новосибирских телеграм-каналов появилась информация об уходе «Дизайнмастера» с городского рекламного рынка, который авторы канала связали с ситуацией вокруг площади Калинина.
— Дизайнмастер уходит с Новосибирского рынка, — сообщил один из телеграм-каналов (Орфография сохранена. — Ред.). — После ситуации с установкой Стеллы «Город трудовой доблести», в которой рекламный оператор проявил недальновидность, принято решение о его ликвидации в городе Новосибирске.
Рекламный оператор заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
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