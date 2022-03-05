«Ввести упрощенный порядок идентификации клиентов-юрлиц»

В частности, в бизнес-сообществе попросили:

применять упрощенный порядок идентификации клиентов из числа МСП (в том числе по видеосвязи) с учетом того, что им необходимо переводить ряд финансовых операций из банков, попавших под блокирующие санкции, на баланс кредитных организаций-партнеров.

расширить перечень банков из стран, которые уже присоединились к российскому аналогу SWIFT СПФС (Системе передачи финансовых сообщений).

на регулярной основе предоставлять бизнесу информацию о зарубежных банках, позволяющих производить расчеты с использованием СПФС.

увеличить лимит переводов через систему быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей.

По данным «Известий», эта инициатива уже включена в план по обеспечению развития российской экономики в период санкционного давления. Планируется, что она начнет действовать с 1 апреля 2022-го.

Среди других предложений бизнес-объединения, которые касаются кредитования МСП:

— Предоставить кредитным организациям финансовую поддержку на проведение реструктуризации выданных кредитов на срок от шести до 12 месяцев без увеличения процентной ставки;

— Предусмотреть для банков дополнительное фондирование в размере 500 млрд рублей со стороны ЦБ по программе льготного кредитования для целей поддержки участников внешнеэкономической деятельности, логистических компаний, малой торговли, завершения инвестиционных проектов МСП;

— Предоставить коммерческим банкам ломбардное кредитование в размере не более 50% от величины их кредитного портфеля корпоративным заемщикам и МСП;

— Ввести льготы при оценке финансового состояния и качества обслуживания долга заемщиков при любой реструктуризации при отсутствии просрочки свыше трех месяцев;

— Повысить лимит по максимальной величине кредита, при котором допускается использование внутренних банковских моделей, с 10 млн до 50 млн рублей.

Наконец, представители малого и среднего бизнеса попросили законодательно ограничить валютные спрэды — разницу между покупкой и продажей валюты, а также остановить рост тарифов кредитных организаций по переводам МСП на счета физлиц вне зарплатных проектов.