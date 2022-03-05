«Ввести упрощенный порядок идентификации клиентов-юрлиц»

В частности, в бизнес-сообществе попросили:
По данным «Известий», эта инициатива уже включена в план по обеспечению развития российской экономики в период санкционного давления. Планируется, что она начнет действовать с 1 апреля 2022-го.
Среди других предложений бизнес-объединения, которые касаются кредитования МСП:
— Предоставить кредитным организациям финансовую поддержку на проведение реструктуризации выданных кредитов на срок от шести до 12 месяцев без увеличения процентной ставки;
— Предусмотреть для банков дополнительное фондирование в размере 500 млрд рублей со стороны ЦБ по программе льготного кредитования для целей поддержки участников внешнеэкономической деятельности, логистических компаний, малой торговли, завершения инвестиционных проектов МСП;
— Предоставить коммерческим банкам ломбардное кредитование в размере не более 50% от величины их кредитного портфеля корпоративным заемщикам и МСП;
— Ввести льготы при оценке финансового состояния и качества обслуживания долга заемщиков при любой реструктуризации при отсутствии просрочки свыше трех месяцев;
— Повысить лимит по максимальной величине кредита, при котором допускается использование внутренних банковских моделей, с 10 млн до 50 млн рублей.
Наконец, представители малого и среднего бизнеса попросили законодательно ограничить валютные спрэды — разницу между покупкой и продажей валюты, а также остановить рост тарифов кредитных организаций по переводам МСП на счета физлиц вне зарплатных проектов.
Фото: pexels.com — fauxels
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