Восточный жилмассив обеспечат бесперебойным электроснабжением к сентябрю

Реконструкция кабельной линии, обеспечивающей электроснабжение жилмассива «Восточный», будет завершена к сентябрю, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Реконструкция этой кабельной линии решает целый ряд стратегических задач, в первую очередь – обеспечивает устойчивое электропитание и теплоснабжение жилмассива. Насосные станции также запитываются от этой линии, поэтому в случае аварии у жителей пропадает не только свет, но и тепло, что, конечно, недопустимо. Кроме того, новая линия позволяет увеличить мощности потребления в два раза. Таким образом, мы создаём определённый задел для дальнейшего развития этой территории Октябрьского района, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что реконструкция кабельной линии ведётся без участия городского бюджета – на средства МУП «Электросети». Предприятие получает оплату от АО «РЭС» за аренду сетей и направляет эти деньги на ремонт и обслуживание своей инфраструктуры.

Договор на выполнение работ заключен с ООО «СибЭнергоЭффект», их стоимость составила 59,5 млн рублей. До конца августа подрядчику предстоит заменить 3970 метров силового кабеля, на сегодня выполнена треть запланированных работ.

Главный инженер ООО «СибЭнергоЭффект» Алексей Белоусов сообщил, что существующая кабельная линия проложена с нарушениями, из-за чего на ней регулярно происходили аварии – по 2-3 раза в год.

Кабельная линия проложена к «Восточному» от подстанции на ул. Бориса Богаткова, она обеспечивает электричеством 39 многоэтажных домов, школу, три детских сада, насосную станцию и два теплопункта, которые подают тепло к жилым домам от магистральных теплосетей.

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