Бесплатное время пребывания на парковках Красного проспекта увеличено до 30 минут

Бесплатное время пребывания на парковках Красного проспекта увеличено с 15 до 30 минут. Изменение принято по итогам работы первой недели платного парковочного пространства на главной магистрали Новосибирска. Сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Всю предыдущую неделю мы вели мониторинг, отслеживали проблемы и ситуации, возникающие у посетителей парковок, на телефон диспетчера каждый день поступало около 30 звонков, — рассказала заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова. — Чаще всего вопросы касались способов оплаты и технологии осуществления платежей.

По итогам недели платным парковочным пространством воспользовались около 3,5 тысячи автомобилистов. Наиболее востребованными являются парковки в зоне от площади Свердлова до станции метро «Красный проспект». При оплате паркоматами воспользовались 1254 пользователя, 1193 произвели оплату через приложение.

Что касается ранее заявленных 15 минут бесплатного времени пребывания автомобиля на парковке, специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» по результатам недельного мониторинга приняли решение увеличить этот отрезок времени до 30 минут.

В мэрии напомнили, что всего на Красном проспекте предусмотрено девять парковочных зон на 563 машино-места.

С 22.00 до 07.00 парковка автомобилей на Красном проспекте бесплатна. Также без оплаты можно припарковать автомобиль в субботу, воскресенье и праздничные дни.

На парковках Красного проспекта напротив домов №№ 18, 25, 38, 65, 68 стоимость услуг – 100 рублей в час. От пересечения Красного проспекта с ул. Писарева до пересечения Красного проспекта с ул. Дуси Ковальчук стоимость услуг – 50 рублей в час.

Оплата за использование парковки осуществляется через электронное устройство со встроенной системой защиты информации, с помощью которого пользователем парковки проводится платеж по безналичному расчету за реальное время нахождения транспортного средства

За неоплату услуг платной парковки владельцам транспортных средств будет выписываться административный штраф.

Кроме того, для транспортных средств с детьми-пациентами ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» парковка на Красном проспекте, 18 бесплатна. Для получения этой льготы представителям ребенка необходимо пройти регистрацию на сайте либо в приложении «Горпарковки» и обратиться в регистратуру ГБУЗ НСО «ГДКБСМП».

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