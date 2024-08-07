Вот оно какое — «Наше лето»!

Проект «Наше лето» признан одним из лучших в номинации «Это реально!».

Автор проекта Мария Райс работает в детской библиотеке, выступает организатором многих мероприятий, рассчитанных не только на ребятишек, но и на их родителей. Ведь, по мнению Марии Михайловны, становление личности и характера человека начинается с семьи. Школа, детский сад, другие образовательные учреждения, к которым можно смело отнести и библиотеки, — они только в помощь. А еще Мария Райс — председатель женсовета рабочего поселка Линево. И в этом направлении тоже упор делается именно на семью и детей — главные ценности большинства женщин.

— Современный темп жизни, занятость взрослых — это, к сожалению, серьезная проблема нашего времени, — отмечает Мария Михайловна, рассказывая о том, как появилась идея написания проекта. — Мы занимаемся решением насущных проблем, сводя общение с детьми чуть ли не до минимума. Сыт, обут, одет? Что еще надо? Мы думаем, что детское счастье можно купить, ведь малыш будет в достатке. Однако им не менее важны совместные воспоминания. Ребенок счастлив, когда может станцевать вальс с родителем, когда ему читают сказку перед сном. Такие моменты откладываются в голове и формируют личность ребенка.

Основной целью проекта стала организация комплекса мероприятий, направленных на укрепление такой важной ценности, как семейное общение. И для этого не нужны какие-то баснословные деньги. Ведь рядом с нами — миллион возможностей подарить себе и ребенку незабываемые впечатления от совместно проведенного досуга.

В течение двух летних месяцев актив женсовета поселка Линево и специалисты детской библиотеки провели для семей с детьми ряд мероприятий. Были в их числе и интерактивные беседы, и мастер-классы, и совместные познавательно-развлекательные игры. Все это не потребовало финансовых затрат, а организационного таланта и творческого вдохновения у этих людей предостаточно. На средства гранта от «Сибантрацита» были организованы культурно-образовательные семейные экскурсии: в музей МЧС, в центр казачьей культуры «Казачий острог», на памятник природы «Бердские скалы» и в музей железнодорожной техники в Новосибирске.

— По сути, мы живем в регионе, где очень много возможностей, — рассказывает инициатор проекта Мария Райс. — Мы специально выбрали такие места для экскурсий, которые расположены рядом с нами. Главная задача заключалась в том, что в реализацию проекта дети были вовлечены ВМЕСТЕ с родителями. И все вместе они смогли оценить эти незабываемые моменты.

О каждом мероприятии, проведенном в рамках проекта «Наше лето», сотрудники Линевской детской библиотеки рассказывали на своей страничке в ВК «Читаем вместе с ЛДБ». И слова благодарности от участников не заставляли себя ждать.

Людмила Марухина:

«Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и детям. Отличное путешествие. Хорошо организована поездка. Спасибо Линевской детской библиотеке за море впечатлений и за чудесно проведенное время с пользой! Удачи вам!».

Юлия Савельева:

«Поездка от начала до самого конца была мегаувлекательной! Природа вдохновляет! Совместная поездка сближает! Прекрасным было все: компания, программа, природа, ну и… вкусные пирожки! Спасибо огромное за этот день!».

В каждом мероприятии были свои «изюминки» и «интересности». Наталья Кононова так описала поездку в музей МЧС и железнодорожной техники:

«Поездка — взрыв мозга семилетнему мальчугану в самом лучшем смысле этого слова! Восторг от неимоверного количества поездов, а потом знакомство с опасной и очень ответственной профессией пожарного! Что еще можно пожелать в свободный день летних каникул?! Спасибо за возможность быть участниками этого события!».

Юля и Ульяна Харины в «Казачьем остроге» были впервые. Говорят, что понравилось абсолютно все — и рассказы казака дяди Коли, и импровизированный тир. Но катание на лошадях — самое яркое впечатление. Говорят: «В следующий раз возьмем с собой побольше моркови. У пони глаза очень грустные. И не важно, что выглядит упитанным».

Рассказывать о каждой поездке, конечно же, можно. Но лучше все это увидеть своими глазами. Взять и выбраться куда-нибудь всей семьей. Ведь время, проведенное вместе — бесценно. А стать инициатором такого интересного проекта, получить поддержку от группы «Сибантрацит» — вполне реально. И «Наше лето» тому подтверждение.