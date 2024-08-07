Продажи квартир в новостройках Новосибирска в июле упали на 40-45%

По итогам полугодия Новосибирская область по-прежнему лидирует в СФО по регистрации новостроек (17% от общего количества регистраций). Однако в регионе наблюдается сокращение темпов строительства. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— Приобретение квартир в новостройках в первом квартале также снизилось. Продажи, по сравнению с июнем, упали на 40-45%. Это примерно соответствует рынку Москвы и Московской области. Посмотрим, как покажет себя июль, — отметила Рягузова.

Статистика выдач ипотеки в июле относительно июня снизилась на 19% — до 7524 штук.

Впрочем, директор компании RID Analitics Елена Ермолаева называет эти результаты эффектом высокой базы, отмечая, что в июне многие покупатели стремились успеть попасть под действие завершающейся программы льготной ипотеки.

— Например, ИТ-ипотеку в регионе за все время ее существования получили 2,7 тысячи заемщиков. Средняя сумма кредита составила 5-6 млн рублей. Фактически ипотеку взял каждый десятый айтишник. То есть 9 из 10 могут еще обратиться за кредитом, — пояснила она. — Кроме того, по данным «ДОМ.РФ», в среднем в месяц в регионе выдаются около тысячи займов по «семейной ипотеке». Сейчас ее можно брать не только на квартиру, но и на покупку/строительство частного дома.

Светлана Рягузова также напомнила, что некоторые виды льготной ипотеки продолжают существовать и есть ресурс, за счет которого они могут расти.

Елена Ермолаева также не исключила, что риэлторы сейчас будут более активно работать с «семейной ипотекой», и предположила более активное развитие сельской ипотеки.

— Мгновенных изменений на рынке недвижимости Новосибирска от повышения ставок и отмены льготной ипотеки ждать не стоит. Этот рынок очень инертен. Строительные компании принимают решение о том, начинать новый проект или нет, в зависимости от того, как сегодня идут дела. Если они пойдут хуже, то это отразится на рынке через год, а не в моменте, — пояснила эксперт.

— Маловероятно, что цены пойдут вниз. Из-за высокой инфляции они, скорее всего, перестанут расти. На вторичном рынке рост может наблюдаться умеренными темпами. Так за июль «квадрат» на вторичке подорожал в среднем на 2 тысячи рублей, — отметила эксперт. — Ждем результата по первичному рынку за июль. На наш взгляд, вокруг этой суммы мы будем плясать до конца года. Но сильное падение продаж от июля в августе и последующие месяцы мы вряд ли увидим.

(цена предложения), сообщила на пресс-конференции Елена Ермолаева. Эксперт не исключает, что на первичном рынке из-за отмены льготной ипотеки

При этом, по ее оценке, на долгосрочный кризис оперативнее отреагирует вторичный рынок, где много продавцов и покупателей, которые принимают решение о цене сделки. В новостройках на цену влияют банки, а они вряд ли пойдут на снижение. Кроме того, это некомфортно для строителей, так как могут возникнуть вопросы у предыдущих покупателей.

На вторичном рынке в июле, по данным RID Analitics, цена предложения квадратного метра составляла более 119 тысяч рублей. По данным Росреестра, средняя цена сделки на вторичке в июле — 77,5 тысячи рублей за «квадрат». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 4 тысячи рублей.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, остановит ли дорогая ипотека цены на новостройки в Новосибирске.