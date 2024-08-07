Назвать ребенка в честь популярного маркетплейса планируют супруги из Новосибирска

Супруги из Новосибирска выбирают имя для своего будущего малыша и планируют назвать его Вайлдберрислав.

– Мы придумали это имя, когда забирали посылки из пункта выдачи, – рассказывают они в ролике YouTube-канала «Просто Таня».

По словам пары, для зачатия сына они сперва сходили к лучшему репродуктологу России, который посоветовал им специально снять квартиру в Перми. Уютное гнездышко было оформлено в стиле ВБ.

– Надеюсь, что у нас через девять месяцев появится наш долгожданный Вайлдберрислав, – отмечает женщина.

Стоит отметить, что тег к ролику стоит «юмор».

Подписчики посыл оценили и начали предлагать другие различные имена в честь маркетплейсов. Однако, когда видео ушло в соцсети, многие, не поняв юмора, начали негативно отзываться о таком решении.

– Господи, какой ужас. – «Вайлдберриз» головного мозга. – Бедное дитя, больные родители.

Ранее редакция сообщала о том, что ЗАГС рассказал о редких и популярных именах в Новосибирской области.