Назвать ребенка в честь популярного маркетплейса планируют супруги из Новосибирска

Супруги из Новосибирска выбирают имя для своего будущего малыша и планируют назвать его Вайлдберрислав.
– Мы придумали это имя, когда забирали посылки из пункта выдачи, – рассказывают они в ролике YouTube-канала «Просто Таня».
По словам пары, для зачатия сына они сперва сходили к лучшему репродуктологу России, который посоветовал им специально снять квартиру в Перми. Уютное гнездышко было оформлено в стиле ВБ.
– Надеюсь, что у нас через девять месяцев появится наш долгожданный Вайлдберрислав, – отмечает женщина.
Стоит отметить, что тег к ролику стоит «юмор».
Подписчики посыл оценили и начали предлагать другие различные имена в честь маркетплейсов. Однако, когда видео ушло в соцсети, многие, не поняв юмора, начали негативно отзываться о таком решении.
– Господи, какой ужас.
– «Вайлдберриз» головного мозга.
– Бедное дитя, больные родители.
Ранее редакция сообщала о том, что ЗАГС рассказал о редких и популярных именах в Новосибирской области.
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