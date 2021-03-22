Новые правила техосмотра

Аннулирование диагностических карт.

Это основное изменение, на которое необходимо обратить внимание автовладельцам. Новые правила предусматривают необходимость обязательной фотосъемки процесса техосмотра автомобиля с отражением на фото данных геолокации. Материалы будут загружаться в единую базу данных, и каждый инспектор ГИБДД сможет через планшет подключиться к ней и проверять факт посещения станций ТО.

Все остальные карты, выдача которых происходила с нарушением установленного регламента, признают недействительными. Для техстанций, выдавших документ с нарушением регламента, предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей за первый подобный случай, а при рецидиве он возрастет еще на 200 тысяч рублей.

Кстати, проверить свою диагностическую карту можно на едином сервисе ЕАИС. Для проведения проверки достаточно будет ввести в соответствующее поле данные регистрационного номерного знака авто.

Как будут наказывать водителей?

Для водителей авто, не имеющих диагностической карты, планировалось ввести штраф в размере 2 тысяч рублей. Соответствующие изменения в Административный кодекс были внесены еще в середине 2019-го года. Они предусматривали наказание для автовладельцев, не прошедших техосмотр, в виде штрафа на сумму до 2 тысяч рублей. Вступить в силу изменения должны были с конца июля прошлого года, но по причине внезапно возникшей пандемии, этого не произошло.

В результате весной, на фоне вводимых ограничений, были приняты поправки, предусматривающие перенос данного требования на более поздний срок. Действовать поправки начнут только с марта 2022-го года.

Поэтому пока никаких наказаний в виде штрафа для водителей без пройденного техосмотра не существует, и до конца года их наказывать не будут. В дальнейшем же действительно в случае выявления факта нарушения придется заплатить 2 тысячи рублей штрафа.

Регресс по ОСАГО

Ещё одной новостью является вступление в силу с 1 марта 2021 года изменений в ст. 14 ФЗ «Об ОСАГО». Добавляется пункт, согласно которому отсутствие техосмотра станет ещё одной причиной регрессного требования страховой компании к виновнику ДТП. Однако есть нюансы.

Наиболее жесткие санкции будут предъявлены только к такси, автобусам и маршрутным ТС, а также к грузовикам, перевозящим пассажиров. При отсутствии техосмотра на момент ДТП регрессное требование к указанным категориям ТС будет предъявлено вне зависимости от причины ДТП. Что же касается водителей легковых ТС, то к ним регресс при отсутствии техосмотра на момент ДТП может быть предъявлен только в том случае, если причиной ДТП стала неисправность ТС.

Вместе с ужесточением требований к прохождению техосмотра транспортных средств принято решение об увеличении отсрочек на прохождение ТО для новых автомобилей.

Если раньше от технического осмотра освобождали автомобили младше трех лет, то сейчас этот срок увеличен до четырех лет. Для авто, достигших этого возраста и до 10 лет с момента изготовления, посещать станции техобслуживания придется только раз в два года. Ранее увеличенные межосмотровые периоды полагались только для транспорта в возрастной категории 3-7 лет.

После 10 лет для автомобилей устанавливается ежегодный обязательный осмотр технического состояния.