Возьмите ипотеку в Банке «Левобережный» и снизьте ставку

Услуга доступна для всех, кто планирует купить в ипотеку жилое либо нежилое помещение или полностью погасить задолженность по уже оформленному кредиту.

Опция «Назначь свою ставку»* действует в рамках трех ипотечных кредитов – «Стабильный», «Индивидуальный» и «Универсальный». Снижение ставки возможно при уплате единовременной комиссии в размере от 1% до 3,5% от суммы ипотечного кредита. По продукту «Стабильный» заемщик может уменьшить ставку в соответствии со следующими условиями:

снижение ставки на 0,5 процентных пунктов (единовременная плата за снижение составит 1% от суммы кредита);

снижение на 1 процентный пункт (единовременная плата – 2% от суммы кредита);

снижение на 1,5 процентных пункта (комиссия – 3,5% от суммы кредита).

Уменьшить ставку по продуктам «Индивидуальный» и «Универсальный» можно сразу на 1,5% годовых при уплате 3% от суммы ипотеки, минимум – 30 тысяч рублей. Снижение ставки позволит уменьшить ваши ежемесячные платежи по ипотечному кредиту и существенно сэкономить до нескольких миллионов. Например, при оформлении ипотеки на 5 млн рублей на срок 25 лет экономия за весь период кредитования может составить более 1,5 млн рублей, если ставка будет снижена на 1,5%. В этом случае каждый месяц вы будете платить на 5 тысяч рублей меньше. Рассчитать платежи можно в онлайн-калькуляторе.

C полными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Подать заявку на ипотеку.

* Опция «Назначь свою ставку» не применяется с опцией «Важные люди».