Роспотребнадзор предложил привить от гриппа 60% населения

Соответствующий пункт содержится в проекте постановления «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», сообщает Интерфакс .

— Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать (рассмотреть вопрос) об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% — лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, — говорится в документе, опубликованном во вторник для общественного обсуждения на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

Документ также определяет необходимость соблюдение порядка проведения, в том числе «соблюдения интервала не менее одного месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции».

Проект также содержит пункт о необходимости выделения ассигнований для организации прививочной кампании.

По данным ведомства, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов прививку от гриппа получили порядка 60% населения РФ. В ведомстве ранее заявляли, что в России были зафиксированы единичные случаи заболеваемости гриппом, что связывали с вакцинацией, а также с распространением коронавируса, при этом фактов наложения двух инфекций друг на друга зафиксировано не было.