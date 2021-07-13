Как рекламный рынок изменился за пандемию

Петр Невоструев, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Кто растет?

— Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка за I квартал 2021 года.

Медиаинфляция, то есть удорожание стоимости размещения рекламы, увеличивается год от года. В 2020 и 2019 годах за I квартал рост составил 4%. Не стоит забывать, что основной драйвер роста рекламного рынка — интернет-реклама, а в сети главная модель ценообразования — аукционная: говоря совсем упрощенно, лучшие условия размещения получает тот, кто предложит более высокую цену. В связи с этим реклама в Интернете стабильно дорожает уже несколько лет.

Кто падает?

Если рассматривать структуру, то не первый год подряд интернет-реклама по объему бюджетов превышает телевизионную: 14% — у Интернета и 5% — у ТВ. Все остальные средства распространения показывают снижение, самое большое у печатных СМИ. Такая тенденция также является долгосрочной: начиная с 2013 года данный сегмент снижается каждый год, притом в 2015 году было самое большое падение — на 34%.

Радиореклама падает уже третий год подряд, но в этот раз снижение не самое значительное, всего на 9%. В 2020 году сегмент радиорекламы сократился на 17%.

Ощутимое падение коснулось рынка наружной рекламы (Out of Home) — 13%. Ранее этот рынок не рос совсем, что в условиях инфляции равносильно падению, или повышался на 1–3%.

Телевизионная реклама выросла на 5%, что меньше общего объема рынка рекламы. Это говорит скорее о снижении объемов размещения наряду с увеличением стоимости.

ТВ вернется?

Рекламные бюджеты уходят в Интернет вслед за потребителями, а рекламные площадки вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать снижение объемов размещения.

Такая ситуация будет продолжаться, пока преимущества телевизионной рекламы вновь не окажутся на рынке в приоритете: это федеральный охват, высокий уровень качества рекламного контакта и возможность воздействовать на определенные сегменты аудитории, слабо представленные в Интернете.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова