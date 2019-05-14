Возможность самостоятельно планировать рабочий день — главный плюс работы фрилансеров

Из всех соискателей, разместивших резюме на hh.ru в Новосибирске, 3 % отметили опыт работы во фрилансе. Большинство из них трудятся в профессиональных сферах ИТ, «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи» и «Искусство, развлечения, медиа», сообщили в пресс-службе HeadHunter, служба исследований которого проанализировала плюсы и минусы работы на фрилансе.

Отмечается, что в своих ключевых навыках соискатели отметили умение работать в Adobe Photoshop, организаторские навыки и умение вести переговоры. 44 % фрилансеров и сегодня предпочли бы работать в режиме гибкого графика или удаленно (40 %).

— Возможность самостоятельно планировать свое рабочее время, распределять задачи – это основные плюсы работы фрилансеров, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. — Еще очень удобно, что не нужно тратить время на дорогу в офис, можно работать из другого города или даже страны. Другое дело, что такие же бонусы есть у удаленных сотрудников, которые официально оформлены в компании, но работают из дома или другого города. В отличие от них, у фрилансеров есть необходимость не просто выполнять поставленные задачи, но и продвигать себя, свои услуги, заниматься поиском клиентов, а это уже непросто для многих.

Фото: pixabay.com, автор- markusspiske