 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Возможность самостоятельно планировать рабочий день — главный плюс работы фрилансеров

Большинство фрилансеров трудятся в профессиональных сферах ИТ, «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи» и «Искусство, развлечения, медиа».
  • 14/05/2019, 10:51
Возможность самостоятельно планировать рабочий день - главный плюс работы фрилансеров

Из всех соискателей, разместивших резюме на hh.ru в Новосибирске, 3 % отметили опыт работы во фрилансе. Большинство из них трудятся в профессиональных сферах ИТ, «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи» и «Искусство, развлечения, медиа», сообщили в пресс-службе HeadHunter, служба исследований которого проанализировала плюсы и минусы работы на фрилансе.

Отмечается, что в своих ключевых навыках соискатели отметили умение работать в Adobe Photoshop, организаторские навыки и умение вести переговоры.  44 % фрилансеров и сегодня предпочли бы работать в режиме гибкого графика или удаленно (40 %).

Возможность самостоятельно планировать свое рабочее время, распределять задачи – это основные плюсы работы фрилансеров, комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. Еще очень удобно, что не нужно тратить время на дорогу в офис, можно работать из другого города или даже страны. Другое дело, что такие же бонусы есть у удаленных сотрудников, которые официально оформлены в компании, но работают из дома или другого города. В отличие от них, у фрилансеров есть необходимость не просто выполнять поставленные задачи, но и продвигать себя, свои услуги, заниматься поиском клиентов, а это уже непросто для многих.

Фото: pixabay.com, автор- markusspiske

Популярное с сайта

«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви Э

«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви

14/05/2019, 16:46
Это собственная разработка группы.
Клуб Директоров

«Где прибыль? Отвечаем на главный вопрос директора»

14/05/2019, 16:14
Очередное заседание Клуба Директоров состоится 30 мая.
Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

14/05/2019, 15:48
Тем не менее область намерена выполнить работы на всех объектах 2019 года в срок.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Прокуратура закрыла «Страну чудес»

14/05/2019, 18:08

Инновационный фонтан заработает в Новосибирске в сентябре

14/05/2019, 18:02

Чиновника Быстровского сельсовета обвиняют в хищении бюджетных средств

14/05/2019, 17:59

Дома комфорт-класса будут походить на «Маяк»

14/05/2019, 17:20

С начала года в Росреестре зарегистрировано 22,4 тысячи ипотек

14/05/2019, 17:03

«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви

14/05/2019, 16:46

«Где прибыль? Отвечаем на главный вопрос директора»

14/05/2019, 16:14

Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

14/05/2019, 15:48

Новосибирский НОЦ не попал в список «пилотных»

14/05/2019, 15:28

Фестиваль проектов «Университетские кварталы» откроет «Точку кипения НГТУ НЭТИ»

14/05/2019, 15:21

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска