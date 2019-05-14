Новосибирская компания внедрит инновационные WIM-системы на дорогах Краснодарского края

Компании «ИТС-Сибирь» (Новосибирск), системному интегратору проектов по разработке и внедрению интеллектуальных транспортных систем, открыта кредитная линия на сумму 40 млн рублей в МСП Банке. Обеспечение по кредиту на сумму 28 млн рублей предоставила Корпорация МСП в рамках направления поддержки инновационных высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе корпорации МСП.

Финансирование направлено на создание, установку и запуск в эксплуатацию на дорогах Краснодарского края шести постов, оборудованных инновационными WIM-системами (Weight-in-Motion System) для измерения массы движущихся грузовых автомобилей. WIM-системы способны взвешивать транспортные средства на скорости до 130 км/ч и определять как общую, так и поосную нагрузку с точностью до ±5%. Комплексы также оперативно обрабатывают данные о габаритах, типе, скорости движения транспортного средства и обеспечивают фотофиксацию, в том числе номерных знаков.

— Использование современных технологий на отечественных дорогах позволяет повысить уровень безопасности движения автотранспорта и снизить уровень износа дорожного полотна, — отметил генеральный директор ООО «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко. — Финансовая поддержка Корпорации МСП и МСП Банка позволит компании оперативно запустить в эксплуатацию инновационные решения в текущем году, расширить производство и реализовать новые проекты в дальнейшем. Первые два из шести постов начнут свою работу в регионе уже во II квартале 2019 года.

ООО «ИСТ-Сибирь» — один из ведущих в России экспертов в области устройства и эксплуатации автоматических комплексов весогабаритного контроля транспортных средств, организации автоматических систем метеообеспечения дорожной деятельности и фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Специализированное программное обеспечение, разработанное специалистами компании, зарегистрировано в Едином реестре российского ПО и применяется органами управления дорожным комплексом во многих субъектах РФ. «ИТС-Сибирь» создана в 2015 году и выполняет работы по разработке и установке информационных табло и знаков переменной информации, оборудования пешеходных переходов, систем видеонаблюдения и метеорологического обеспечения, осветительного оборудования, а также оказывает услуги по техническому надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, входящего в состав ИТС.

Фото: с сайта компании ИТС