Возобновляется федеральное финансирование «Чистой воды»

— Программа «Чистая вода» несколько лет назад уже действовала на федеральном уровне, — напомнил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Затем мы ее реализовывали за счет областного бюджета. Теперь финансирование прописано в рамках исполнения нацпроектов, где сформулированы четкие критерии, целевые показатели: к 2024 году более 90% населенных пунктов должны быть обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем критериям.

На основные мероприятия программы выделено 6,5 млрд рублей:3 млрд — из федерального бюджета, 3,3 млрд — из внебюджетных средств (прогноз в части инвестиционных программ водоканалов), 226,8 млн — из областного и 23 млн — из местных бюджетов. Основной объем средств (6,3 млрд рублей) предполагается направить на строительство объектов водоснабжения и 290,2 млн — на подготовку проектной документации.

Более детально об основных мероприятиях по реализации программы на территории региона сообщил министр энергетики и ЖКХ области Денис Архипов.

— Размер поддержки федерального бюджета рассчитан Минстроем РФ, исходя из существующего в регионе положения дел, — говорит министр. — Сейчас в области 86,7% сельского и 93% городского населения обеспечены питьевой водой. Контроль за достижением целевых показателей осуществляет Роспотребнадзор путем отбора и анализа проб воды.

В ходе совещания губернатор также дал поручение проработать вопрос контроля за расходованием воды. Как напомнил глава области, это касается дачного периода, когда владельцы земельных участков много воды расходуют на полив огородов.

— Нужно не допустить, чтобы качественная и довольно дорогая питьевая вода (коммунальные предприятия несут расходы на ее очистку и доставку потребителям) выливалась на огороды, — считает Андрей Травников. — Необходимо или найти другие источники для полива или добиться установки у каждого потребителя приборов учета. Если кто-то хочет питьевой водой поливать овощи, пусть за это платит. Просьба: принять оптимальное решение вместе с главами муниципалитетов при согласовании техзаданий и проектных решений.

По информации регионального правительства, такая проблема характерна для сельских районов области.

Значительная доля городского населения обеспечена качественной питьевой водой, в первую очередь, это жители Новосибирска, Бердска и Искитима. Но городские водоканалы и, прежде всего, МУП «Горводоканал» требуют значительных инвестиционных вложений.

— Город интенсивно развивается, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Строятся новые кварталы, развиваются новые водоводы, требуется ремонт старых. «Горводоканал» вовремя производит замену труб, восстанавливаются водоводы. Отсюда и качество питьевой воды, и надежность ее подачи. Если бы была возможность включить ремонт в федеральную программу, мы бы постарались это сделать.

По информации министерства ЖКХ Новосибирской области, программу «Чистая вода» планируется завершить в 2024 году, обеспечив 99% городского и 91,1% сельского населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В рамках программы предполагается строительство объектов водоснабжения и водоотведения в таких населенных пунктах, как Обь, Сузун, Маслянино, Карасук, Тогучин, Ордынское, Коченево, Барабинск, Краснозерское, Каргат, Венгерово, Кыштовка, Усть-Тарка. В настоящее время качественной питьевой водой пользуются 2,4 млн жителей области из 2,7 млн (86,7%).

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