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Возобновляется федеральное финансирование «Чистой воды»

При этом самих потребителей питьевой воды заставят ее экономить.
  • 27/08/2019, 09:59
Автор: Евгения Серёгина
Возобновляется федеральное финансирование «Чистой воды»
Если кто-то хочет питьевой водой поливать овощи, пусть за это платит.

 Программа «Чистая вода» несколько лет назад уже действовала на федеральном уровне,  напомнил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.  Затем мы ее реализовывали за счет областного бюджета. Теперь финансирование прописано в рамках исполнения нацпроектов, где сформулированы четкие критерии, целевые показатели: к 2024 году более 90% населенных пунктов должны быть обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем критериям.

На основные мероприятия программы выделено 6,5 млрд рублей:3 млрд — из федерального бюджета, 3,3 млрд — из внебюджетных средств (прогноз в части инвестиционных программ водоканалов), 226,8 млн —  из областного и 23 млн — из местных бюджетов. Основной объем средств (6,3 млрд рублей) предполагается направить на строительство объектов водоснабжения и 290,2 млн  на подготовку проектной документации.

Более детально об основных мероприятиях по реализации программы на территории региона сообщил министр энергетики и ЖКХ области Денис Архипов.

 Размер поддержки федерального бюджета рассчитан Минстроем РФ, исходя из существующего в регионе положения дел,  говорит министр.  Сейчас в области 86,7% сельского и 93% городского населения обеспечены питьевой водой. Контроль за достижением целевых показателей осуществляет Роспотребнадзор путем отбора и анализа проб воды.

В ходе совещания губернатор также дал поручение проработать вопрос контроля за расходованием воды. Как напомнил глава области, это касается дачного периода, когда владельцы земельных участков много воды расходуют на полив огородов.

 Нужно не допустить, чтобы качественная и довольно дорогая питьевая вода (коммунальные предприятия несут расходы на ее очистку и доставку потребителям) выливалась на огороды,  считает Андрей Травников.  Необходимо или найти другие источники для полива или добиться установки у каждого потребителя приборов учета. Если кто-то хочет питьевой водой поливать овощи, пусть за это платит. Просьба: принять оптимальное решение вместе с главами муниципалитетов при согласовании техзаданий и проектных решений.

По информации регионального правительства, такая проблема характерна для сельских районов области.

Значительная доля городского населения обеспечена качественной питьевой водой, в первую очередь, это жители Новосибирска, Бердска и Искитима. Но городские водоканалы и, прежде всего, МУП «Горводоканал» требуют значительных инвестиционных вложений.

 Город интенсивно развивается,  говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  Строятся новые кварталы, развиваются новые водоводы, требуется ремонт старых. «Горводоканал» вовремя производит замену труб, восстанавливаются водоводы. Отсюда и качество питьевой воды, и надежность ее подачи. Если бы была возможность включить ремонт в федеральную программу, мы бы постарались это сделать.

По информации министерства ЖКХ Новосибирской области, программу «Чистая вода» планируется завершить в 2024 году, обеспечив 99% городского и 91,1% сельского населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В рамках программы предполагается строительство объектов водоснабжения и водоотведения в таких населенных пунктах, как Обь, Сузун, Маслянино, Карасук, Тогучин, Ордынское, Коченево, Барабинск, Краснозерское, Каргат, Венгерово, Кыштовка, Усть-Тарка. В настоящее время качественной питьевой водой пользуются 2,4 млн жителей области из 2,7 млн (86,7%).

Фото: pixabay.com, автор- congerdesign

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