В Новосибирске учрежден официальный интернет-портал правовой информации города

Совет депутатов города Новосибирска решил учредить официальное сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска». Информация об этом размещена на официальном сайте города Новосибирска.
— Сетевое издание, зарегистрированное в качестве средства массовой информации, используется для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Новосибирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной официальной информации, — говорится в проекте решения.
Соучредителями сетевого издания являются мэрия города Новосибирска и Совет депутатов города Новосибирска. Финансирование, материально-техническое обеспечение производства и выпуска сетевого издания осуществляются за счет средств бюджета города Новосибирска.
Доменное имя сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nskpravo.info.
Фото: Юлия Данилова
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