Возвращать похищенные мошенниками деньги обяжут банки

Госдума совместно с Центробанком поддерживают законопроекты, в соответствии с с которыми банки обязаны ставить в известность о полной стоимости кредитов и возвращать похищенные мошенниками деньги, заявил председатель ГД в ходе годового отчета Центрального банка России за минувший год.

По словам Вячеслава Володина, несмотря на то, что новые технологии расширяют возможности, человек из-за них не должен страдать.

В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина так же подчеркнула необходимость принятия данного законопроекта, обязывающего банки возвращать клиентам средства, похищенные мошенниками с помощью социальной инженерии. Более того, она призвала ускорить принятие инициативы о расчете полной стоимости кредита. Следует отметить, что оба документа уже прошли первое чтение в Государственной Думе.

Вместе с тем Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме упомянула о цифровом рубле, отметив, что его использование будет исключительно добровольным, и люди будут вправе выбирать между различными формами денег.

Напомним, что по данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, узнать о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как противостоять аферистам, можно на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» или на сайте «Финансовая культура» в разделе «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что теперь мошенникам не нужны данные карты жертвы, чтобы похищать деньги.