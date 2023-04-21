Шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске не будет

В день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ставшего за последние годы традиционным шествия с портретами героев «Бессмертный полк», в Новосибирске не будет. Такую информацию в ходе заседания областного оргкомитета «Победа» озвучили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр региональной политики Андрей Клюзов.

— Официальная установка: массовых мероприятий не проводить, — говорит министр.

Несколькими днями ранее федеральное руководство штаба «Бессмертного полка» заявило об отмене шествия в других регионах.

— К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты, — цитировал ТАСС сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Государственной думы Елену Цунаеву.

Вместе с тем, как следует из доклада главы Минрегионразвития, предлагается ряд альтернатив привычному шествию, посвященному памяти родственников- героев Великой Отечественной войны.

Во-первых, акция «Герои с нами» в рамках которой предлагается поместить фото героя на одежде, например, на футболках, бейджах, а также на личном автомобиле, общественном транспорте, транспорте, принадлежащем предприятиям и организациям.

в рамках которой предлагается поместить фото героя на одежде, например, на футболках, бейджах, а также на личном автомобиле, общественном транспорте, транспорте, принадлежащем предприятиям и организациям. Во-вторых, жителям области предложат установить временные тематические аватары в соцсетях .

. В-третьих, в рамках акции «Окна победы» предлагается тематическое оформление окон домов.

Кроме того, «Бессмертный полк» пройдет в Новосибирске в виртуальном варианте. Фото героев- участников Великой Отечественной войны будут размещены на большом экране на пл. Ленина и на экранах стелы «Трудовая доблесть» на пл. Калинина.

Помимо этих форматов в правительстве области предлагают мэрии Новосибирска реализовать и ряд собственных творческих программ.

По информации областного оргкомитета «Победа», в рамках празднования Дня Победы пройдут такие традиционные мероприятия, как акция «Георгиевская лента», праздничные концерты, возложения цветов к памятникам героям, уроки мужества, поздравления участникам спецоперации и ветеранам Беловодского района ЛНР и другие.

При этом в центре Новосибирска состоится военный парад, о чем сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сейчас проводятся необходимые подготовительные мероприятия. На площади Ленина и на набережной вечером будет праздничный салют.

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