Теперь мошенникам не нужны данные карты жертвы, чтобы похищать деньги

В Сибирском ГУ Банка России сообщили, что теперь аферисты используют сервис снятия наличных по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках, чтобы украсть деньги. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять деньги.

Схема состоит в следующем: мошенники звонят человеку под видом сотрудника банка, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.

— Мошенники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к передаче его изображения. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека, — пояснил Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

По словам эксперта, QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Именно по этой причине им ни с кем и ни при каких обстоятельствах нельзя делиться. Также не стоит хранить его изображение в телефоне или распечатанном виде, добавил Андрей Кутень.

В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России сообщили, что узнать о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как противостоять аферистам, можно на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» или на сайте «Финансовая культура» в разделе «Грабли».

Ранее редакция сообщала, что житель Новосибирской области перечислил на счета аферистов 43 миллиона рублей.

Фото: freepik.com