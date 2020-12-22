Возвращение вытрезвителей

Госдума в третьем чтении приняла закон о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей, сообщили в пресс-службе нижней палаты. Депутаты поддержали изменения в Закон «О полиции», разрешающие полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специализированные организации (созданные на основе государственно-частного партнерства).

— В регионах сегодня вновь создаются специализированные организации для оказания помощи таким людям. И там, где они открылись, — сообщил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, — так называемая «пьяная» преступность снизилась в среднем на 16%. Поэтому положительный опыт регионов предлагается распространить на всю страну.

Отмечается, что воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

Напомним, вытрезвители в России на федеральном уровне не существуют с 2011 года.

Фото с сайта Государственной думы