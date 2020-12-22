СГК вновь планирует выйти к новосибирской власти с альткотельной

— С Новосибирском разговор о переводе на долгосрочный тариф по альткотельной еще впереди. Эти предложения будут представлены исполнительной власти — мэру и губернатору, а также депутатам горсовета и заксобрания, — сообщил на итоговой годовой пресс-конференции генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Степан Солженицын.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что Новосибирск — один из городов, у которого с точки зрения надежности ситуация хуже, чем в соседних регионах. У него более изношены теплосети и системы теплоснабжения, поэтому он нуждается в инвестициях.

— Мы будем предлагать решение о переходе на схему альткотельной и опережающие инвестиции. Этот разговор впереди, в скором будущем, — добавил Соложеницын.

До этого глава СГК подчеркнул, что соседние с Новосибирском регионы — Кузбасс, Барнаул, Красноярск, Хакасия — уже пошли в этом направлении.

— Большинство регионов нашего присутствия решили, что метод альтернативной котельной им нужен, потому что это долгосрочные отношения. Потому что мы берем на себя долгосрочные инвестиционные обязательства, — подчеркнул он. — В коротких инвестициях мы верим друг другу на год вперед, в долгосрочных — на 10-15 лет вперед. Во второй ситуации мы можем менять основные средства со скоростью не 0,5% в год, а 2,5%, что уже соответствует нормальному графику обновления.

В частности, на днях стало известно, что СГК планирует подписать договор о работе в рамках альткотельной с губернатором Кузбасса и главой Кемерово. Его детали Солженицын до подписания озвучивать отказался, но отметил, что программа по Кемерово находится примерно в тех же параметрах, что и по Барнаулу — 6-8 млрд рублей.

— Дальше будем корректировать объем инвестиций в зависимости от того, что войдет в программу. С одной стороны, Кемерово — это один из городов, где степень аварийности и отключений относительно ниже, чем в других регионах нашего присутствия, но здесь очень важным становится вопрос инвестиций в экологию, — добавил он.

Общий объем инвестиций в объекты энергетики на территории Кузбасса в СГК оценивают в 31 млрд рублей, но не исключают, что эта сумма может увеличится.

— Пока в нашей практике нет случаев, чтобы подписанный договор об альткотельной с точки зрения долгосрочного тарифа не исполнялся со стороны власти регионов, где мы работаем, — добавил Степан Солженицын.

Кстати, он не прокомментировал планы компании по инвестициям в экологические проекты на территории Новосибирской области, отметив, что это понимание еще не сформировано окончательно.

— Потребности в инвестициях в Новосибирске превышают текущие возможности компании по инвестициям в 5 раз. Их можно выполнить за счет опережающих инвестиций, за счет долгосрочного тарифа, — снова отметил Солженицын. — Конечно, мы инвестируем в само генерирующее оборудование, в ТЭЦ, у нас есть экологическая программа, которая касается не только выбросов, но и снегоотвалов, сбросов — это мы выполняем в любом случае. Но в будущем то, что мы сможем сделать в Новосибирске, будет зависеть во многом от того, что хотят власти.

— Мы сформировали и передали в группы свои предложения. В части тарифа — это инфляция +3% на горизонте 10 лет. К 2029 году тариф в регионе в результате повысится примерно на 95%. Такой же рост мы наблюдали с 2008 по 2018 годы, — рассказывал на пресс-конференции директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков.

Напомним, с предложением о переходе на метод альтернативной котельной СГК выходит к мэрии Новосибирска с декабря 2018 года. После анализа купленных активов (состояния теплосетей города) СГК сформировала ремонтную программу по реконструкции магистральных теплосетей совокупной стоимостью 40 млрд рублей в ценах 2018 года. Она была представлена руководству города и области, о ней говорили и на совещании в полпредстве.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, заявлял, что предложение обсуждается, так как у него есть минусы — риски готовности и надежности компании, предлагающей такое решение. Напомним, в соответствии с законом, ответственность за подачу тепла и электроэнергии жителям в городе лежит на муниципалитете.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области