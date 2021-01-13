«РусАгроМаркет» запустит распредцентр в Новосибирске в первом квартале

— В декабре 2020 года мы получили документы на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди проекта — около 60 тысяч кв. м. В настоящий момент ведется подготовка к коммерческому открытию объекта в первом квартале 2021 года, — уточнил в ответ на запрос Infopro54 генеральный директор «РусАгроМаркет» (До сентября 2020 года проект продвигался под брендом ОРЦ «РосАгроМаркет». — Ред.) Богдан Григорьев.
На площадях первой очереди инвестор запустит мультитемпературный терминал, и оптовые павильоны-шоурумы, сервисы по упаковке и доработке пищевой продукции для дальнейшей реализации. Кроме того, на ОРЦ будут размещены пункты фитосанитарного, ветеринарного контроля, прорабатывается вопрос размещения таможенного терминала.
— Вместе с запуском физической инфраструктуры ОРЦ мы также планируем запустить наши онлайн-решения: личный кабинет поставщика, а также маркетплейс, где резиденты ОРЦ смогут разместить свою продукцию, а покупатели заказать в онлайн режиме, — пояснил Григорьев.
На сегодняшний день в работе находятся договоры аренды на 50-60% площадей ОРЦ. По прогнозам компании, основной спрос со стороны арендаторов ожидается начиная с мая по октябрь — традиционный плодоовощной сезон для новосибирского рынка.
— Молочные, мясные и рыбные потоки более равномерно распределены по году, именно ими сейчас, в первую очередь, и заполняем объект, — говорит Богдан Григорьев. — В ходе работы мы постоянно дополняем список местных производителей, которые будут расположены на ОРЦ. На сегодняшний день это 30-35%.
Второй этап первой очереди «РусАгроМаркет» планирует дозапустить к лету 2021 года. Его площадь составит 40 тысяч кв. м. В итоге общая площадь помещений первой очереди составит 103 тысячи кв. м. Объем инвестиций в первую очередь, по словам Богдана Григорьева, — 8,5 млрд рублей.
— Вторая очередь будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Проект подразумевает возможность строительства еще 100-150 тысяч кв. м площадей ОРЦ, — поясняет собеседник Infopro54. — По сути, в первой очереди уже будет предусмотрен весь возможный спектр услуг ОРЦ, а вторая даст возможности для будущего развития и расширения.
На запуск ОРЦ рассчитывают и другие игроки новосибирского логистического рынка. В частности, на Международной транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Сибирь» в декабре председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе отмечал, что терминал планирует принимать грузопоток, который будет генерировать «РусАгроМаркет».
компания приступила в мае 2018 года. Тогда отмечалось, что инвестиции в первую очередь проекта составят 19 млрд рублей, во вторую — 8,2 млрд. Ввод первой очереди в эксплуатацию был запланирован на середину 2019 года. Потом он несколько раз переносился.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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