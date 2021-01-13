«РусАгроМаркет» запустит распредцентр в Новосибирске в первом квартале

— В декабре 2020 года мы получили документы на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди проекта — около 60 тысяч кв. м. В настоящий момент ведется подготовка к коммерческому открытию объекта в первом квартале 2021 года, — уточнил в ответ на запрос Infopro54 генеральный директор «РусАгроМаркет» (До сентября 2020 года проект продвигался под брендом ОРЦ «РосАгроМаркет». — Ред.) Богдан Григорьев.

На площадях первой очереди инвестор запустит мультитемпературный терминал, и оптовые павильоны-шоурумы, сервисы по упаковке и доработке пищевой продукции для дальнейшей реализации. Кроме того, на ОРЦ будут размещены пункты фитосанитарного, ветеринарного контроля, прорабатывается вопрос размещения таможенного терминала.

— Вместе с запуском физической инфраструктуры ОРЦ мы также планируем запустить наши онлайн-решения: личный кабинет поставщика, а также маркетплейс, где резиденты ОРЦ смогут разместить свою продукцию, а покупатели заказать в онлайн режиме, — пояснил Григорьев.

На сегодняшний день в работе находятся договоры аренды на 50-60% площадей ОРЦ. По прогнозам компании, основной спрос со стороны арендаторов ожидается начиная с мая по октябрь — традиционный плодоовощной сезон для новосибирского рынка.

— Молочные, мясные и рыбные потоки более равномерно распределены по году, именно ими сейчас, в первую очередь, и заполняем объект, — говорит Богдан Григорьев. — В ходе работы мы постоянно дополняем список местных производителей, которые будут расположены на ОРЦ. На сегодняшний день это 30-35%.

Второй этап первой очереди «РусАгроМаркет» планирует дозапустить к лету 2021 года. Его площадь составит 40 тысяч кв. м. В итоге общая площадь помещений первой очереди составит 103 тысячи кв. м. Объем инвестиций в первую очередь, по словам Богдана Григорьева, — 8,5 млрд рублей.

— Вторая очередь будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Проект подразумевает возможность строительства еще 100-150 тысяч кв. м площадей ОРЦ, — поясняет собеседник Infopro54. — По сути, в первой очереди уже будет предусмотрен весь возможный спектр услуг ОРЦ, а вторая даст возможности для будущего развития и расширения.

На запуск ОРЦ рассчитывают и другие игроки новосибирского логистического рынка. В частности, на Международной транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Сибирь» в декабре председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе отмечал, что терминал планирует принимать грузопоток, который будет генерировать «РусАгроМаркет».

Напомним, холдинг «РосАгроМаркет» был создан для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) под одноименным брендом. Инициатором проекта выступала основанная в 1994 году группа компаний «Ермак». В феврале 2018 года ГК Внешэкономбанк (соинвестор сети «РосАгроМаркет») подписала с Минсельхозом России соглашение о намерении создать федеральную сеть ОРЦ. Программа предусматривает строительство свыше 60 объектов в 48 регионах РФ. К строительству ОРЦ в Новосибирске компания приступила в мае 2018 года. Тогда отмечалось, что инвестиции в первую очередь проекта составят 19 млрд рублей, во вторую — 8,2 млрд. Ввод первой очереди в эксплуатацию был запланирован на середину 2019 года. Потом он несколько раз переносился

Фото предоставлено пресс-службой компании