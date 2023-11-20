Впервые в истории России котик помог уголовнику в суде избежать реального срока

Домашний кот, который прописался в доме хулигана, помог ему избежать реального срока за вооруженное нападение на человека.

Такое решение стало настоящим прецедентом в судебной практике.

― Впервые в истории России котик стал одним из смягчающих обстоятельств. В Кемерове мужчине дали условный срок из-за пушистого. Обвиняли его в хранении оружия, причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве, ― сообщает Телеграм-канал Mash.

В приговоре суда, который на руки получил осужденный и потерпевший четко написано, что в качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание «признание вины, раскаяние и наличие кота». Даже преступник был в шоке от такой сентиментальности судьи. В итоге мужчине дали один год условно. Он ― счастлив. Кот, наверное, тоже.