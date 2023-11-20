Тревел-блогера Гомзякова окончательно оправдали в Новосибирске за убийство подписчика

Суд присяжных уже трижды признавал тревел-блогера Анатолия Гомзякова невиновным, но каждый раз гособвинение обжаловало это решение.

Напомним, в трагедия произошла 2 апреля 2020 года в жилищном комплексе «Ясный берег». Подписчик блогера в социальных сетях пригласил к себе в гости своего кумира Анатолия Гомзякова. Мужчины пили самогон, веселились и вели прямые трансляции в Интернете. А утром хозяин квартиры был найден мертвым на газоне под окнами многоэтажки. У Гомзякова была только одна версия его невиновности, он утверждал, что все проспал. Сначала следователи считали произошедшее самоубийством. Но в этому версию напрочь отказывались верить родственники Хребтова. Потом судмедэксперты подтвердили эти сомнения. Оказалось, что Алексей погиб еще до того, как выпал из окна.

На протяжении всего расследования у следствия был только один подозреваемый – блогер. Но присяжным при вынесении вердикта не хватило добытых доказательств.

Сегодня, 20 ноября, Гомзяков был окончательно оправдан.

Пойдет ли с этим делом прокуратура в кассационную инстанцию пока не известно.

Но очевидно, что если Гомзяков свободен, а убийца до сих пор не найден, то сыщикам придется возобновлять расследование.