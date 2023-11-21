Самые большие студии в новостройках обнаружили в Новосибирске

Новосибирск — лидер среди городов России с самыми большими студиями в новостройках. Средняя площадь — 30,2 кв м. Об этом говорится в исследовании Яндекс. Недвижимость. На втором месте Ижевск — 28,7 кв м.

С 2018 года в городе также заметно увеличились по площади «однушки», «двушки» и «трёшки» — на 14, 19 и 14%, соответственно до 43,7, 67,6 и 88,7 кв м. По этому приросту Новосибирск также лидирует среди городов РФ.

Для сравнения, в Москве за последние 5 лет средняя площадь студий сократилась на 11,4 кв м — до 23,6 кв м. «Однушки» уменьшились по площади на 10% — до 36,6 кв м, «двушки» на 24% — до 48,3 кв м.

Напомним, по данным Циан.Аналитики, в октябре цена квадратного метра на первичном рынке в Новосибирске составляла 135,2 тыс рублей, на вторичном рынке — 116,9 тыс рублей. То есть разница составляла около 16% или 20 тыс рублей. Для сравнения, в Иркутской и Кемеровской областях «вторичка» на 30% дешевле, чем новостройки, в Алтайском крае на 27%, в Томской области — на 24%, в Омской области — 18%, в Красноярском крае — 17%.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили доплату при переезде из однушки в трешку в Новосибирске.