Впервые в Новосибирске фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция»

Федеральный проект под художественным руководством известного виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова объединит концерты ярчайших представителей исполнительского искусства и путешествия по интересным историческим местам. Проект вошел в перечень мероприятий национального проекта «Культура».

Новосибирская область стала одним из пяти регионов, в котором жители будут встречать «Музыкальную экспедицию» в этом году.

— В Новосибирской области нашей творческой бригадой мы намереваемся совершить поездку к далеким труднодоступным местам, выступим в инновационном Академпарке. Думаю, это будет интересно и местным жителям, и нам, — рассказал художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов.

В фестивале «Музыкальная экспедиция» в Новосибирской области примут участие виолончелист Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Илларионов, баянист Николай Сивчук, пианист Петр Лаул, артисты Новосибирской филармонии Станислав Янковский (кларнет), Федор Кабельский (скрипка) и Лев Терсков (фортепиано). Ведущим всех музыкальных событий станет известный музыкальный критик и журналист Артем Варгафтик. Концерты пройдут и на открытом воздухе, и в концертных залах – вход на все концерты свободный, на некоторые площадки введена предварительная регистрация. В завершении фестиваля музыканты сыграют в Концертном зале имени А. М. Каца.

— Музыканты-путешественники и меломаны встречаются на импровизированных концертных площадках, тем самым привлекая внимание к интересным историческим местам. Важная цель фестиваля – познакомить жителей отдаленных селений с классической музыкой в исполнении самых ярких музыкальных звезд, – рассказал генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

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