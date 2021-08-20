Новосибирский Центр разработки новых материалов претендует на федеральное финансирование

— Любая промышленная революция подразумевала создание новых материалов. В 2020 веке все эксплуатировали материалы, которые есть в наличии. Сейчас изделия стали настолько сложными, масштабными и комплексными, что мы должны переходить от выбора к разработке материала под конкретные изделия с заданными свойствами и интегрировать эту систему в промышленность, — сообщил на пресс-конференции автор проекта «Центр функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

Команда Новосибирской области презентовала этот проект на прошедшем недавно проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

— Центр уже существует. Сегодня он представляет из себя горизонтальный интегрированный консорциум на базе НГУ, а также включает в себя НГТУ, Санкт-Петербургский политехнический университет, промышленные компании Академпарка, Ocsial, инженерные центры, крупных заказчиков и т.д. Уже сейчас идет работа по разработке и внедрению новых материалов в промышленость, подготовке необходимых кадров, создании инфраструктуры для моделирования, прототипирования, исследования новых материалов. В частности, в нашем центре проходят огневые испытания всех материалов для композитного крыла самолета МС-21, Ocsial внедряет в различные сектора промышленности свои разработки, — поясняет Антон Рязанцев. — К примеру, работа над композитным крылом МС-21, которая идет уже 10 лет, показала колоссальную проблематику внедрения новых материалов. И это актуально для всех отраслей промышленности. Технически между производителем изделия и производителем нового материала — колоссальная пропасть. Изобретатель является худшим кошмаром для конструкторов КБ. Задача центра — закрыть пропасть между ними.

В первом квартале 2021 года Центр рассчитывает принять участие в программе НТИ, которая обсуждалась на «Архипелаге 2121», чтобы претендовать на федеральное финансирование.

— Программа создания инновационного центра компетенций НТИ по сквозной технологии подразумевает механизм государственно-частного партнерства, когда государство может предоставить 750 млн рублей на 4 года, но на каждый рубль необходимо привлечь такой же объем частных инвестиций, — подчеркнул Рязанцев.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила, что, судя по комментариям групп из других регионов России, которые принимали участие в интенсиве «Архипелаг 2121», «Центр функциональных материалов с заданными свойствами» заинтересовал многих, и они готовы сотрудничать с таким проектом.

Заместитель председателя СО РАН по комплексному развитию Сергей Головин не исключил, что результаты работы центра будут интересны не только в России, но и за рубежом, причем не только промышленности, но и научным организациям. Большое влияние на этот процесс также окажет создание «СКИФа», в лабораториях которого можно будет проводить испытания различных материалов.