У новосибирцев падает интерес к ипотеке

Управлением Росреестра по Новосибирской области за 8 месяцев 2019 года внесено в Единый государственный реестр недвижимости 46,3 тысячи записей об ипотеке, это на 13% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года – 53,4 тысячи записей об ипотеке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что количество зарегистрированных ипотек в августе 2019 года составило 6583, это на 20% меньше по сравнению с августом 2018 года – 8259. Самое большое количество ипотек в 2019 году было зарегистрировано в апреле – 6851, в 2018 году в августе – 8259.

Количество регистрационных записей об ипотеке за 8 месяцев 2019 года составило 13% от общего количества зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав – 357 848.

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