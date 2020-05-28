Сбербанк и девелоперская компания «Акация» одни из первых провели бесконтактную ипотечную сделку в Новосибирске

В рамках бесконтактной сделки была приобретена квартира-студия в трехсекционном 17-этажном многоквартирном доме №1 ЖК «Акация на Ватутина». Жилой комплекс состоит из панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии.

Девелоперская компания «Акация» дистанционно проводит полный цикл сделки по покупке жилья. Застройщик в сотрудничестве со Сбербанком предлагает клиентам оформить ипотеку удаленно — не посещая банк. После того, как заявка будет одобрена, сотрудник банка, используя средства индивидуальной защиты, приедет в офис продаж застройщика или домой к клиенту для оформления необходимых документов и усиленной цифровой подписи. Ипотека оформляется по программе «Приобретение строящегося жилья», с обязательным использованием сервиса безопасных расчетов и сервиса электронной регистрации. Заполнение анкеты на одобрение ипотеки, проведение регистрации сделки, расчетов проводятся онлайн через сервис DomClick.ru, который входит в экосистему Сбербанка.

— Проведение онлайн-сделок на рынке недвижимости в ближайшее время только будет набирать обороты, потому что это удобно всем участникам процесса купли-продажи. Внедрение удобного и безопасного сервиса от Сбербанка позволит нашим клиентам в данных условиях урегулировать жилищный вопрос прямо сейчас, а не откладывать его решение на будущее, — отметили в пресс-службе девелоперской компании «Акация». — Мы очень внимательно относимся к здоровью как клиентов, так и своих коллег и строго следим за соблюдением всех необходимых мер безопасности. Поэтому на период действия режима ограничений был запущен полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру без поездок в банк — наши сотрудники приезжают к клиентам для выпуска усиленной квалифицированной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде. Все остальные аспекты ипотеки — выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале «ДомКлик, — говорит Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Застройщик одним из первых в Новосибирске успешно запустил и отработал все процессы дистанционной покупки квартиры. Постоянно улучшая бесконтактные технологии, девелоперская компания «Акация» вместе со Сбербанком выработали четко выверенный алгоритм, позволяющий клиентам максимально безопасно и комфортно выбрать жилье.

ШАГ №1. Выбор квартиры. Воспользовавшись онлайн-консультациями, всего за несколько минут клиент девелоперской компании «Акация» может получить полное представление о том, как выглядит будущий комплекс, двор, инфраструктура вокруг, ознакомиться со всеми планировками и выбрать то, что подходит именно ему.

ШАГ № 2. Подача заявки на выдачу ипотечного кредита. Если сделка с привлечением кредитных средств, то по запросу покупателя менеджер отдела продаж дистанционно подбирает ипотечную программу.

ШАГ №3. Сотрудник Сбербанка выезжает к клиенту для оформления кредитного договора. Практически все задачи, связанные с оформлением ипотеки, можно решить благодаря современным дистанционным сервисам. А для подписания документов сотрудники банка приезжают к клиентам, чтобы не нарушать принятый режим самоизоляции.

ШАГ №4. Онлайн-регистрация сделки. Покупатель отправляет по любому удобному мессенджеру необходимый пакет документов менеджеру девелоперской компании «Акация», затем застройщик предоставляет их в Управление Росреестра. Процедура регистрации занимает 3-5 дней — готовые зарегистрированные документы приходят на электронную почту клиента.

ШАГ №5. Оплата покупки. После регистрации сделки средства с номинального счета клиента автоматически поступают на счет застройщика.

Квартиры в ЖК «Акация на Ватутина» доступны по ипотечной программе Сбербанка «Господдержка 2020» по ставкам от 6,4% годовых. Подать заявку на выдачу ипотеки по сниженной ставке можно до 01.11.2020. Кроме того, при использовании сервиса электронной регистрации действует дисконт 0,3% от базовой процентной ставки на весь срок кредитования.

Специалисты девелоперской компании «Акация» прилагают максимум усилий, чтобы все сделки были комфортными и безопасными. Приглашаем воспользоваться жилищными кредитами от Сбербанка и бесконтактными сделками от застройщика. Подробности можно узнать по телефону: (383) 258−77−44

Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф