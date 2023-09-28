Врач-инфекционист рассказал, от чего зависит эффективность прививки от гриппа

По словам Андрея Позднякова, первая волна гриппа в России ожидается в конце октября-начале ноября — в зависимости от региона.

— Многое будет зависеть от температур «за бортом». Холодная погода замедляет распространение вируса гриппа. Но синоптики обещают достаточно высокие для межсезонья температуры и теплую зиму. На этом фоне можно говорить, что ситуация с гриппом будет достаточно тяжелой, — прогнозирует эксперт.

Он подчеркнул, что вирус гриппа быстро мутирует, и необходимо понимать, какой штамм будет циркулировать. Вакцина против гриппа регулярно меняется в зависимости от прогнозов ВОЗ.

— По всему миру есть специальные лаборатории, которые наблюдают за циркулирующими штаммами гриппа, анализируют их в предыдущий сезон и межсезонье. На основе собранных данных строится прогноз о том, какой штамм будет превалировать в грядущем эпидсезоне. Этот прогноз рассылается производителям вакцин. В соответствии с полученными данными они каждый год модифицируют свои вакцины, — говорит Андрей Поздняков.

Врач-инфекционист уверен, что вакцинация от гриппа необходима практически всем, поскольку основным показанием для прививки являются контакты с другими людьми. В Национальный календарь прививок включены дети от 6 месяцев, школьники и т.д. В группах особого риска находятся беременные и пожилые люди. Абсолютным противопоказанием для вакцинации, по словам специалиста, является аллергическая реакция на предшествующую вакцинацию от гриппа.

— Как правило, это аллергия на куриный белок, который входит в состав вакцин. В подобной ситуации делать прививку нельзя. Также нельзя вакцинироваться в инфекционном или лихорадочном состоянии. После них обязателен медотвод от прививки на 2-4 недели — в зависимости от тяжести течения заболевания, — говорит Андрей Поздняков.

К относительным противопоказаниям медики относят онкологические и аутоиммунные заболевания. При их наличии окончательное решение о вакцинации принимает лечащий врач.

Андрей Поздняков отметил, что особой подготовки вакцинация от гриппа не требует. Главное условие — не быть больным и выдержать положенную паузу, если какое-то время назад перенес респираторное заболевание. После вакцинации в течение 3-4 дней необходимо соблюдать режим дня, полноценно питаться и спать не менее 8 часов. Также рекомендовано исключить контакты с инфицированными людьми.

— Сроки вакцинации действительно важны, и желательно вакцинироваться за 2 недели до предстоящего подъема заболеваемости. К его началу иммунная система уже должна быть простимулирована. Если мы говорим, что первая волна гриппа придется на конец октября, то оптимальное время для вакцинации — начало этого месяца, — рекомендует Андрей Поздняков.

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