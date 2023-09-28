Скандальные обеды с червями в школе проверит прокуратура Новосибирска

Прокуратура проверит информацию о личинках червей в еде, предназначенной для учащихся МБОУ СОШ N 96. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

― В рамках прокурорской проверки будет дана оценка деятельности организации, оказывающей для общеобразовательного учреждения услуги по питанию школьников, ― говорится в сообщении.

Будет проведена оценка качества и безопасности услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Информация о личинках появилась накануне в паблике «Инцидент Новосибирск». По слова автора поста, 25 сентября в школе подали кашу с червями, а уже 27 сентября черви были в хлебе. Автор утверждает, что случай не единичный.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского инвалида, которого ели мухи, увезли из квартиры-помойки в больницу.