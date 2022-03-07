Врачам предъявили приписки по лечению пациентов

Заельцовским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц одной из больниц города Новосибирска, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

— По данным следствия, в период времени по август 2020 года, более точное время не установлено, заведующий хирургическим отделением, два врача-хирурга медицинского учреждения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в улучшении общего показателя по выполнению больницей плана по приему и лечению пациентов, наполняемости отделения хирургии, а также необоснованной стимулирующей выплаты, достоверно зная о том, что более 28 человек не находились на стационарном лечении в отделении хирургии, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении пациентов на круглосуточном стационарном лечении и предоставлении им лечения, которые в последующем направляли в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В результате указанных преступных действий фигуранты по делу совершили хищение денежных средств в размере около 850 тысяч рублей, принадлежащих медицинскому учреждению. Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску.

— В ходе допроса фигуранты по делу признали вину в совершенном преступлении. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении, — уточняется в сообщении.

Следователем продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по делу.

Расследование продолжается.