Суд оштрафовал еще двух участников несанкционированных митингов в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска 6 марта рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Александры Поповой.

— Суд, учитывая характер совершенного правонарушения (повторное нарушение), наличие смягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что цели административного наказания могут быть достигнуты путем назначения ей, наказания ниже минимального, предусмотренного санкцией статьи — штрафа в сумме 75 тыс рублей, — говорится в решении суда.

В пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области редакции пояснили, что Попова принимала участие в несанкционированном митинге против военной операции России на Украине, который прошел 24 февраля около Оперного театра Новосибирска. Согласно ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 — 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 000 до 300 000 рублей, или обязательные работы на срок от сорока до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.

6 марта Центральный районный суд рассмотрел дело еще одного участника несанкционированного митинга — Татьяны Шалабиной. В пресс-службе управления уточнили, что она принимала участие в митинге, который прошел 6 марта, то есть в день рассмотрения дела. Также около Оперного театра.

— Суд постановил признать Татьяну Шалабину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ , и подвергнуть ее наказанию в виде административного штрафа в сумме 30 000 рублей, —уточняется в сообщении.

Согласно ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ, вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Оба постановления не вступили в законную силу.

Напомним, митинги против спецоперации России на Украине проходят в Новосибирске с 24 февраля.