Рекламодателям

Что нужно знать о болезнях желудка

  • 24/06/2022, 14:16
болезни желудка
Болезни желудка встречаются довольно часто не только у взрослых, но и у детей.

Для качественного своевременного лечения важно знать первые симптомы болезней, а также соблюдать меры профилактики для предотвращения развития тяжёлых недугов.

Основные причины болезней желудка

У каждого заболевания ЖКТ есть своя конкретная причина. При этом можно выделить общий список факторов, приводящих к развитию болезней желудка. Среди самых распространенных наблюдаются:

  • Неправильный рацион. На органы ЖКТ негативно влияет чрезмерное выделение желудочного сока. А к этому приводит частое употребление жирного, солёного, острого и копчёного. Причиной формирования гастрита и язвы также является переедание, приём холодной пищи, а также нерегулярный прием пищи.
  • Вредные привычки. Этот фактор ее стоит недооценивать. Данная причина встречается в половине случаев заболевания органов ЖКТ. К вредным факторам относится курение, употребление алкоголя, а также чрезмерное употребление кофе (более пяти кружек в день).
  • Прием лекарственных препаратов. Некоторые медикаменты, в составе которых присутствуют салицилаты, приводят к разрушению слизистой желудка и последующим болезням пищевода.
  • Инфицирование Helicobacter pylori. Считается, что эта спиралевидная бактерия — основная причина болезней органов пищеварения. Главная её задача — воздействие на слизистую органов ЖКТ, из-за чего резко снижаются их защитные функции.

Эти факторы являются основой для развития других причин возникновения патологий ЖКТ. Также выделяют и дополнительные факторы развития недугов:

  • дефицит витаминов;
  • длительные стрессы;
  • расстройства психического характера;
  • неблагоприятные экологические условия в месте постоянного проживания;
  • отсутствие личной гигиены;
  • постоянная тяжёлая физическая нагрузка;
  • малоподвижный образ жизни;
  • ношение тесного белья или тугого ремня.

Симптоматика болезней желудка

Все признаки заболеваний условно можно разделить на три группы:

  • болевой синдром в подложечной области;
  • дискомфортные ощущения в области желудка;
  • диспепсия.

Болевой синдром чаще всего возникает после приема пищи или на голодный желудок. Улучшить состояние можно приемом стакана молока. При прощупывании желудка может возникать боль.

Дискомфорт в желудке характеризуется тяжестью после еды (иногда достаточно приёма небольшой порции еды). Тяжесть возникает ещё до того, как человек ощутил чувство насыщения.

Диспепсией называется нарушением в деятельности желудка. К ним относятся изжога, тошнота, рвота, вздутие и отрыжка. Если они возникают после приема пищи, это говорит, что у человека проблемы с желудком. После рвоты обычно приходит чувство облегчения.

Также к дополнительным признакам проблем с желудком относятся неприятный запах изо рта, налет на языке и проблемы со стулом (диарея или запор).

Профилактика болезней желудка

Профилактические мероприятия помогают избежать развития болезней желудка.

Основная профилактика заключается в поддержании здорового образа жизни:

  • сбалансированное питание, включающее отказ жирного, острого и жареного (также включать в ежедневное меню фрукты и овощи, богатые клетчаткой);
  • отказ от вредных привычек (в особенности от курения и алкоголя);
  • уменьшить количество выпитого кофе;
  • принимать пишу в одно и то же время;
  • вести здоровый образ жизни (выполнять элементарные физические упражнения, больше ходить, в особенности после приема пищи).
ВАЖНО! Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. При возникновении дискомфорта или болевого синдрома нужно немедленно обратиться к врачу.

Фото с сайта pixabay.com

505

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Банки не исключают ухудшения ситуации с общественным транспортом

И предлагают дать им доступ к субсидиям на его модернизацию.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В ремонт теплосистемы Мошково вложат 800 млн рублей

Проект будет реализовываться только за счет бюджета. Частного инвестора власти привлекать не планируют.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Создатели новосибирской инновационной компании обратились к Путину

У региональных и отраслевых чиновников они поддержку найти не смогли.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские власти начали заранее готовиться к «борьбе c урожаем»

Чтобы не допустить коллапса с экспортом зерна за пределы округа осенью 2022 года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Особой русофобии на мировом рынке сельхозпродукции нет»

Все материалы
Лента новостей

Банки не исключают ухудшения ситуации с общественным транспортом

24/06/2022, 17:26

В ремонт теплосистемы Мошково вложат 800 млн рублей

24/06/2022, 14:55

Сергея Проничева оставили под домашним арестом еще на 3 месяца

24/06/2022, 13:13

Создатели новосибирской инновационной компании обратились к Путину

24/06/2022, 12:55
Популярное

Как распознать фальшивый ОСАГО

24/06/2022, 18:29

Госдума планирует запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках

24/06/2022, 17:04

Аэродизайнеры и организаторы праздников опубликовали петицию из-за роста цен на гелий

24/06/2022, 14:20

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ выяснил, на что тратят деньги россияне летом

24/06/2022, 15:51

Специальный приз от информационного агентства ТАСС ждёт начинающих журналистов – победителей номинации «ПРОба пера»

24/06/2022, 15:47

Дмитрий Твардовский: развитие транспортных коридоров невозможно без партнерства государства и бизнеса

24/06/2022, 14:30
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска