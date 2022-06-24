Что нужно знать о болезнях желудка

Для качественного своевременного лечения важно знать первые симптомы болезней, а также соблюдать меры профилактики для предотвращения развития тяжёлых недугов.

Основные причины болезней желудка

У каждого заболевания ЖКТ есть своя конкретная причина. При этом можно выделить общий список факторов, приводящих к развитию болезней желудка. Среди самых распространенных наблюдаются:

Неправильный рацион. На органы ЖКТ негативно влияет чрезмерное выделение желудочного сока. А к этому приводит частое употребление жирного, солёного, острого и копчёного. Причиной формирования гастрита и язвы также является переедание, приём холодной пищи, а также нерегулярный прием пищи.

Вредные привычки. Этот фактор ее стоит недооценивать. Данная причина встречается в половине случаев заболевания органов ЖКТ. К вредным факторам относится курение, употребление алкоголя, а также чрезмерное употребление кофе (более пяти кружек в день).

Прием лекарственных препаратов. Некоторые медикаменты, в составе которых присутствуют салицилаты, приводят к разрушению слизистой желудка и последующим болезням пищевода.

Инфицирование Helicobacter pylori. Считается, что эта спиралевидная бактерия — основная причина болезней органов пищеварения. Главная её задача — воздействие на слизистую органов ЖКТ, из-за чего резко снижаются их защитные функции.

Эти факторы являются основой для развития других причин возникновения патологий ЖКТ. Также выделяют и дополнительные факторы развития недугов:

дефицит витаминов;

длительные стрессы;

расстройства психического характера;

неблагоприятные экологические условия в месте постоянного проживания;

отсутствие личной гигиены;

постоянная тяжёлая физическая нагрузка;

малоподвижный образ жизни;

ношение тесного белья или тугого ремня.

Симптоматика болезней желудка

Все признаки заболеваний условно можно разделить на три группы:

болевой синдром в подложечной области;

дискомфортные ощущения в области желудка;

диспепсия.

Болевой синдром чаще всего возникает после приема пищи или на голодный желудок. Улучшить состояние можно приемом стакана молока. При прощупывании желудка может возникать боль.

Дискомфорт в желудке характеризуется тяжестью после еды (иногда достаточно приёма небольшой порции еды). Тяжесть возникает ещё до того, как человек ощутил чувство насыщения.

Диспепсией называется нарушением в деятельности желудка. К ним относятся изжога, тошнота, рвота, вздутие и отрыжка. Если они возникают после приема пищи, это говорит, что у человека проблемы с желудком. После рвоты обычно приходит чувство облегчения.

Также к дополнительным признакам проблем с желудком относятся неприятный запах изо рта, налет на языке и проблемы со стулом (диарея или запор).

Профилактика болезней желудка

Профилактические мероприятия помогают избежать развития болезней желудка.

Основная профилактика заключается в поддержании здорового образа жизни:

сбалансированное питание, включающее отказ жирного, острого и жареного (также включать в ежедневное меню фрукты и овощи, богатые клетчаткой);

отказ от вредных привычек (в особенности от курения и алкоголя);

уменьшить количество выпитого кофе;

принимать пишу в одно и то же время;

вести здоровый образ жизни (выполнять элементарные физические упражнения, больше ходить, в особенности после приема пищи).

ВАЖНО! Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. При возникновении дискомфорта или болевого синдрома нужно немедленно обратиться к врачу.