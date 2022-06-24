Аэродизайнеры и организаторы праздников опубликовали петицию из-за роста цен на гелий

Организаторы праздничных мероприятий и производители воздушных шаров сообщили о резком увеличении цен на гелий, пишет ГЛАС.ru со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости!».

Проблемы с ростом цен подтвердил крупный поставщик шаров — магазин «Дон Баллон». Так, за последние два месяца цена на гелий выросла примерно в два раза. В апреле 10 литров гелия можно было купить за 2600 рублей, сейчас — за 5280.

При этом баллоны продолжают дорожать. Из-за роста цен аэродизайнеры и организаторы праздников даже опубликовали петицию. Они также планируют обратиться в Антимонопольную службу.

— Мы против того, чтобы цена на гелий привела к тому, что не каждая мама сможет купить своему ребёнку шарики на день рождения! — указано в петиции.

Ранее власти РФ ограничили экспорт инертных газов, включая гелий, в другие страны — их используют при создании микросхем и это назвали методом давления на Запад. До начала специальной военной операции 40 % мировых поставок гелия шло из Украины, крупнейшие предприятия находятся в Мариуполе и Одессе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.