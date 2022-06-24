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Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней

  • 24/06/2022, 13:31
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Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней
Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год.

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда России.

— Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим, — говорится в сообщении.

Согласно рабочему календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6.

Таким образом, в феврале россиян ждет одна трехдневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. В мае россиян ждут две короткие рабочие недели — четырехдневная и трехдневная, а по три выходных подряд будет в июне и ноябре.

Фото: flickr.com — Alex Kirilov

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рабочий календарь Минтруд России выходные


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