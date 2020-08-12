«Все, что вы хотели знать о миграции в облако провайдера»

Спрос на облака растет, но пока еще не все готовы перейти на облачную модель. Часто непонятно, как на практике происходит переход в облако провайдера.

13 августа в 11:00 (по МСК) на бесплатной онлайн-конференции эксперты облачного рынка расскажут, как как организовать быстрый и безопасный «переезд» в облако провайдера. Вы узнаете, как правильно подготовиться к миграции и провести ее так, чтобы это не стало новой головной болью для бизнеса.

Своим опытом поделятся представители провайдеров #CloudMTS и «ИТ-ГРАД», крупнейшего разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware, а также европейского интегратора — компании Kraftvaerk. О миграции глазами клиента расскажет универсальный дистрибьютор химического сырья и материалов в России и странах СНГ — компания Русхимсеть. По итогам мероприятия участники получат подробный гайд по миграции с комментариями экспертов.

В программе бесплатной конференции:

Как правильно спланировать миграцию и не пропустить важные шаги

Технические особенности «переезда» в облако: от подготовки к миграции до запуска сервисов на площадке провайдера

Кто за что отвечает: ответственность провайдера и клиента при миграции

Как мигрировать в облако без остановки бизнес-процессов на примере реализованных проектов

Демо по запуску миграции в облако провайдера

Среди спикеров руководитель IaaS-направления облачного бизнеса МТС Елена Синегубкина, консультант по решениям VMware Дмитрий Глебов, директор по развитию Kraftvaerk Игорь Лисовский, системный администратор компании «Русхимсеть» Дмитрий Гончаров.

Будет интересно руководителям ИТ-отделов и департаментов, техническим консультантам и ИТ-специалистам широкого профиля.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

18+. Фото предоставлено пресс-службой компании