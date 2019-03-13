С начала года экспорт новосибирского мороженого в Китай вырос почти в три раза

За год объем экспорта в Китай мороженого, произведенного в Новосибирской области, увеличился в 2,8 раза — с 19,85 до 56,36 тонн, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

На текущий момент под контролем ведомства из региона в Китайскую народную республику отправлено шесть партий мороженого. Отмечается, что новосибирские предприятия-производители аттестованы и внесены в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая. Перед отправкой на экспорт инспекторами отдела государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте был проведен досмотр партий мороженого и оформлены ветеринарные сертификаты формы 5d. Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Вывоз мороженого с территории региона осуществлялся автомобильным транспортом.

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