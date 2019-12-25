Все подробности о налоге для самозанятых в 2020 году

Начиная с 2020 года, количество регионов, в которых необходимо платить налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых, составит 23 административные единицы, включая те 4 региона, в которых данный режим действует уже с 2019 года.

С нового года, в данный список попадут еще 19 новых регионов, а их перечень вы легко найдете в приложении «Мой налог» или на официальном сайте налогового органа РФ.

Физические лица и предприниматели, имеющие действующее ИП, и получающие доход на территориях указанных в списке, обязаны оплачивать налог на профессиональных доход начиная с 2020 года, не исключая регионов, которые были добавлены в 2019. Ниже пойдет речь обо всех тонкостях данного положения.

Что собой представляет налог на профессиональный доход

Налог на профессиональных доход, введенный изначально в 4 регионах в 2019 году, это особый режим налогообложения самозанятых граждан. ИП и физические лица, ведущие свою деятельность и подходящие под нижеследующие критерии, обязаны его оплачивать:

Лица, не использующие труд наемных работников оформленных по трудовому договору. На основании гражданско-правового кодекса это допускается.

Лица, работающие в индивидуальном порядке. Оказывают услуги либо продают то, что произвели своими руками.

Общегодовой доход не превышает 2.4 миллиона рублей.

Если вы подходите под данные критерии, можно зарегистрировать свой налоговый статус в специальном приложении для мобильных устройств. Оно называется «Мой налог», и в нем можно выбрать следующие льготные ставки:

4% от дохода физических лиц.

6% от дохода юридических лиц и ИП.

При этом, учитывая ставку налогового вычета, можно рассчитывать на 3 и 4% по итогу.

Что касается удобства, то все было сделано максимально просто и по-современному. Никаких деклараций и сдачи кассы не требуется, а сумма налога исчисляется самим налоговым органом, после чего ее можно оплатить онлайн в один клик. Не требуется также оформлять и документы, что впрочем, исключает и наличие, признаваемого юридически трудового стажа.

Регионы, в которых применяется специальный режим налогообложения

В Российской Федерации всего 85 регионов, в то время как, только 23 из них являются экспериментальными территориями, на которые распространяется действие налога на профессиональный доход. Правительство планирует пустить вырученные таким образом деньги в пользу федерального бюджета того региона, в котором будет осуществляться данное налогообложение.

Далеко не все регионы и области попали в зону проведения эксперимента. Некоторые эксперты считают, что летом 2020 года может быть принят законопроект, утверждающий новый режим налогообложения самозанятых уже для всей страны.

Выбор своего региона для оплаты НПД

Если вы осуществляете деятельность, подходящую под критерии установленные законодательством, и работаете в одном из экспериментальных регионов, вам нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». В нем, самозанятый гражданин лично выбирает регион и режим налогообложения. Подтверждать это документально не требуется, однако, при наличии ИП, зарегистрированного в одном регионе, и регистрации в приложении другого, могут возникнуть вопросы от налоговых органов.

Если вы ведете свою деятельность во многих или вообще всех регионах РФ, и получаете доход на их территории, вам достаточно зарегистрировать в качестве основного, один из экспериментальных регионов, с условием что в нем так же ведется ваша непосредственная деятельность.

При этом факт прописки не имеет никакого значения. Самозанятые регистрируются исключительно по месту ведения своей деятельности. Если работа осуществляется через интернет, и оказываются услуги жителям других регионов, можно выбрать, либо свой регион проживания, либо регион заказчика.

При удаленной работе есть два варианта выбора региона. Самозанятый, который оказывает услуги через интернет, может заключать договоры с клиентами из других регионов. В таких случаях исполнитель сам решает, какой регион указать как место ведения деятельности: где находится он сам или где находится заказчик.

Впрочем, есть много тонких и пока не совсем понятных моментов. Например, фрилансеры, которые часто работают с разными заказчиками, явно должны указывать регион своего проживания, откуда они работают, а не подстраиваться под местоположение своих заказчиков. Все это вытекает из правил смены региона для уплаты налога на профессиональных доход. В них сказано, что такая смена возможна только один раз за календарный год.

Принудительно проверять корректность региона пока не планируется, однако налоговая явно будет следить за своими подопечными и в случае чего может задать ряд наводящих вопросов.