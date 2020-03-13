Тема личного бренда руководителя стала актуальна несколько лет назад, и специалисты утверждают, что это тренд будущего. Тогда как бренд компании чаще всего формален и ограничен рамками, а клиентам важна личная индивидуальная история, человеческая составляющая, личный бренд директора выходит на первый план.

Когда потребителю становится интересна личность руководителя, он хочет узнать точку зрения и эмоциональное отношение к бизнесу, товару, к процессам в компании от «первого лица». Так у него возникает ощущение диалога с собственником или руководителем. И только после этого случается вовлеченность и интерес к продуктам и услугам компании.

Какова реальная стоимость личного бренда для компании?

Связан ли личный бренд руководителя и бренд компании?

Какие выгоды получает компания от личного бренда руководителя?

Личный бренд — ценность это или тщеславие руководителя?

Эксперты и спикеры:

Сухарева Наталья, совладелица сети центров семейной медицины «Здравица», бизнес-блогер с 2015 года, соавтор мастер-классов по личной эффективности собственников, спикер конференций по менеджменту, маркетингу и сервису в Москве, Киеве и Новосибирске. Управленческий опыт 19 лет.

Ветров Виталий, управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры», практикующий юрист с опытом более 18 лет. Эксперт по правовым вопросам в публикациях региональных и федеральных средствах массовой информации. Юрфирма «Ветров и партнеры» в 2017-2019 году отмечена в ТОП-50 как региональная юридическая компания в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» национального юридического рейтинга Право.ру-300.

Ильин Николай, ресторатор, вице – президент рестораторов и отельеров Сибири, Основатель и совладелец Гастроинкубатора, член Кулинарного Союза Ломбардии, Италия. Опыт работы более 20 лет.

Павлова Ульяна, консультант по маркетингу и продвижению брендов, управляющий партнер «Агентство маркетинговых Стратегий Макс». Агентство специализируется на стратегическом подходе в маркетинге. В портфеле агентства работа с самыми интересными компаниями: Мегафон, Всемайки.ру, Мэрия г. Новосибирска, Товары Почтой, Сибирский Цирюльник, Родник Алтая. Опыт работы более 10 лет в крупных федеральных компаниях (Связной, МТС, Газпром нефть).

Фомин Евгений, генеральный директор АО «Уралкерамика», прошел путь от торгового представителя до руководителя. Управленческий стаж более 20 лет.

Мельников Никита, директор группы компаний Трево: Шемрок Restopub, Трево Development.

Амбассадор бизнес школы Novikov School Аркадия Новикова. Управленческий опыт более 10 лет в федеральных маркетинговых компаниях Дизайнмастер, рекламное агентство Cosmos, рекламная группа Deltaplan. В портфеле федеральные и региональные кейсы для клиентов Coral travel, Onur Air, Tele2, Брусника, Bergauf, Он-Лайн-Трейд, Очаково, Продо, Сбербанк, УБРиР.

Боровков Константин, маркетолог, преподаватель Первой Академии Маркетинга, опыт работы более 15 лет. Работал с компаниями: сеть магазинов «Резиновая подкова», теннисный клуб «Discovery Arena», «Гастроинкубатор», «Тайга8», «Секреты Сервиса» и другие. Личный рекорд – увеличил оборот клиента в 5 раз.

Дата: 26 марта 2020 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 700 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено Клубом Директоров