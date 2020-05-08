Руководителей предприятий приглашают прокачать навыки антикризисного управления онлайн. Команда программы «Лидеры производительности» Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» подготовила серию тематических веб-конференций. Каждое мероприятие цикла «Вызовы и трансформация предприятия’2020» представляет уникальный набор инструментов, которые могут помочь управленцам в решении актуальных сегодня проблем.

— В условиях кризиса цена неправильного управленческого решения может быть очень велика. В конце апреля мы провели онлайн конференцию «Четыре драйвера для развития компаний в эпоху глобальных изменений». Участие в ней приняли около 1000 руководителей из 65 регионов страны. В чат поступило огромное число вопросов, которые волнуют руководителей. При разработке программы серии антикризисных вебинаров и подборе спикеров мы ориентировались именно на реальные запросы бизнеса, — отметила руководитель программы «Лидеры производительности», директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

Серия образовательных вебинаров для управленцев с участием ведущих преподавателей программы «Лидеры производительности» и приглашенных отраслевых экспертов состоится в мае.

Вебинар «Управление маркетингом и продажами в эпоху коронавирусной пандемии и экономического кризиса» пройдет 15 мая в 10:00 (МСК). Актуальные вопросы продвижения и сбыта с управленцами обсудят ведущий преподаватель программы, преподаватель МВА/ЕМВА в бизнес-школе МИРБИС, преподаватель Университета Иннополис Андрей Кулинич, генеральный директор PR-агентства Fields 4E Евгения Полякова, генеральный директор консалтинговой компании KMDA Владимир Рыжков и партнер KMDA, руководитель практики образовательных проектов Антон Попов. Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по ссылке.

пройдет 15 мая в 10:00 (МСК). Актуальные вопросы продвижения и сбыта с управленцами обсудят ведущий преподаватель программы, преподаватель МВА/ЕМВА в бизнес-школе МИРБИС, преподаватель Университета Иннополис Андрей Кулинич, генеральный директор PR-агентства Fields 4E Евгения Полякова, генеральный директор консалтинговой компании KMDA Владимир Рыжков и партнер KMDA, руководитель практики образовательных проектов Антон Попов. Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по ссылке. Вебинар «Трансформационное лидерство для топ-менеджмента компании в условиях глобальных изменений» пройдет 19 мая в 10:30 (МСК). Ведущий преподаватель программы, руководитель блока разработки образовательных программ в Московской школе управления Сколково, генеральный директор инженерного центра «ТЕКНЕР» Павел Биленко и сертифицированный кайдзен-эксперт Тойота Сергей Корчагин предложат участникам кайдзен-инструменты, обеспечивающие выживание компаний и их лидерство на рынке. Также речь пойдет о прогрессивной модели ценностно-ориентированного лидерства, способствующей адаптации компании к изменениям. Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по ссылке.

пройдет 19 мая в 10:30 (МСК). Ведущий преподаватель программы, руководитель блока разработки образовательных программ в Московской школе управления Сколково, генеральный директор инженерного центра «ТЕКНЕР» Павел Биленко и сертифицированный кайдзен-эксперт Тойота Сергей Корчагин предложат участникам кайдзен-инструменты, обеспечивающие выживание компаний и их лидерство на рынке. Также речь пойдет о прогрессивной модели ценностно-ориентированного лидерства, способствующей адаптации компании к изменениям. Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по ссылке. Вебинар «Оценка запаса прочности предприятия» пройдет 21 мая в 10:00 (МСК). Ведущий преподаватель программы, генеральный директор ООО «А ФИНАНС» Вадим Апрелков и эксперт программы Анна Гурьянова поднимут такие важные вопросы, как расчет финансовой прочности своего предприятия, компаний конкурентов и поставщиков. Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по ссылке.

В начале июня для управленцев также будет организована большая онлайн-конференция «Идеальный шторм и выход из кризиса». В мероприятии примут участие ведущие эксперты и выпускники программы «Лидеры производительности».

Программа обучения управленческих кадров «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки, разработанных Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В комплексе меры поддержки направлены на достижение к 2024 году темпов роста производительности труда предприятий базовых несырьевых отраслей экономики не менее, чем на 5% в год и вхождение экономики страны в пятерку крупнейших экономик мира.

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Фото предоставлено организаторами