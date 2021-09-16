Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение «Спутника V»

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.

PAHO является интернациональным агентством здравоохранения в Северной и Южной Америке, которое не обладает правом одобрения лекарств, но выступает в качестве регионального отделения ВОЗ, имеющего такие компетенции.

— Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, — цитирует слова Жарбаса Барбоса «Коммерсантъ».

Надлежащие практики производства (Good manufacturing practice, GMP) это система, гарантирующая производство и контроль продукции в соответствии со стандартами качества. Согласно определению на сайте ВОЗ, она создана для минимизации рисков, сопряженных с фармацевтическим производством, которые не могут быть устранены тестированием законченного продукта.

В июне экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины «Спутник V» на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА», в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.